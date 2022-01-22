Buzlanan yol ve sis kazalara davetiye çıkartıyor - Son Dakika

Buzlanan yol ve sis kazalara davetiye çıkartıyor

ZONGULDAK - Zonguldak- Ereğli yolunda meydana gelen kuvvetli kar yağışı ve sis nedeniyle görüşme mesafesi düşerken, kazalara davetiyle çıkardı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası Zonguldak'ta etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve fırtına Zonguldak-Ereğli yolunda etkisi altına aldı. Kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken buzlanan yol kazalara davetiyle çıkardı. Öte yandan öğlen saatlerinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil su kanala düştü. Kazada yaralanan olmazken araç da maddi hasar meydana geldi. İl Özel İdaresine bağlı ekipleri ise yolda kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürdü. Hava sıcaklığı ise 1 derecelere kadar düştü. Kar yağışı ve fırtınanın Pazar akşama kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.