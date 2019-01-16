Son Dakika Haberleri: Buzlanma Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Buzlanma Trafiği Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrasında meydana gelen buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor.

Buzlanma Trafiği Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrasında meydana gelen buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor.

Kazdağlarında ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı yerini açık havaya bıraktı. Hava sıcaklığının -8 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Edremit- Yenice kara yolunun Kalkım-Hanlar-Talimalanı mevkiinde buzlanma meydana geldi. Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama yaptı. Sürücüler bu yol kesiminde zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer bu yol kesiminde sürücülerin kış lastiği, zincir ve çekme halatı olmadan yola çıkmamalarını istedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:19 Kaynak: İHA

Havran, Balıkesir, Kar, Edremit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Kar Nedeniyle Ertelenen Boluspor - Galatasaray Maçı, Bugün Aynı Saatte Oynanacak

Bingöl'de Yaşlı Kadın Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Can Verdi Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:37:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buzlanma Trafiği Olumsuz Etkiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]