Buzlanma Trafiği Olumsuz Etkiliyor
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrasında meydana gelen buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor.
Balıkesir
'in Edremit
ve Havran
ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrasında meydana gelen buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor.
Kazdağlarında ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı yerini açık havaya bıraktı. Hava sıcaklığının -8 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Edremit- Yenice
kara yolunun Kalkım-Hanlar-Talimalanı mevkiinde buzlanma meydana geldi. Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama yaptı. Sürücüler bu yol kesiminde zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer bu yol kesiminde sürücülerin kış lastiği, zincir ve çekme halatı olmadan yola çıkmamalarını istedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:19 Kaynak: İHA
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