Buzlanma ve kar yağışı yüzünden devrilen kamyon sabah saatlerinde kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Buzlanma ve kar yağışı yüzünden devrilen kamyon sabah saatlerinde kurtarıldı - Son Dakika

Buzlanma ve kar yağışı yüzünden devrilen kamyon sabah saatlerinde kurtarıldı

6 saat önce

Isparta'da yoğun kar yağışı ve yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkan kamyonun yan yatarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Buzlanma ve kar yağışı yüzünden devrilen kamyon sabah saatlerinde kurtarıldı, System.String[]

Isparta'da yoğun kar yağışı ve yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkan kamyonun yan yatarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Talihsiz kazada gece buzlanma nedeniyle çekicilerin ulaşamadığı kamyon, gün ağardıktan sonra yolların düzelmesi sonucu bulunduğu yerden kurtarılabildi.


Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Isparta Senirkent - Afyonkarahisar Şuhut karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan aldığı boş kasalara Eğirdir'den elma yüklemek için Isparta istikametine seyreden kamyon, Bozdurmuşbeli Mevkii'nde, yoğun kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen kamyon, şarampolde yan yatarak durabildi. Talihsiz kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kaza sonrasında sürücü bulunduğu yerden kurtarılırken, yoldaki buzlanma nedeniyle bölgeye ulaşımın güç olması nedeniyle kamyonunu bırakıp gitti. Yan yatmış vaziyette kalan kamyon, kazadan saatler sonra çekiciler yardımıyla kurtarıldı. - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:53 Kaynak: İHA
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