Buzlu Suda Balık Avlama Keyfi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle yüzeyi donan Zap Suyu'nda buzu kırarak balık avladı.

Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle bölgedeki birçok göl, nehir ve dere buz tuttu.

Soğuk havaya rağmen balık tutkusundan vazgeçmeyen bazı vatandaşlar da yüzeyi donan Zap Suyu'nda buz tabakasını kırarak açtıkları deliklerden serpme ve diğer balık avlama malzemeleriyle balık tuttu.

Balık avlayan Senar Karaman, AA muhabirine, dondurucu soğuklar nedeniyle derelerin yüzeyinin buzla kaplandığını söyledi.

Buzları baltayla kırarak balık avladıklarını belirten Karaman, "Buraya sık sık geliyoruz. Önce suyun yüzeyindeki buzları kırıyoruz, ardından ağlarımızı atıyoruz. Avladığımız balıkları kendimiz tüketiyoruz. Burada keyifli zaman geçiriyoruz." dedi.