Bypass ameliyatı hakkında merak edilenler - Son Dakika

Bypass ameliyatı hakkında merak edilenler

01.12.2020 09:19
Bypass ameliyatı hakkında merak edilenler, System.String[]

Bayındır İçerenköy Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fuat Büyükbayrak, bypass ameliyatının ardından damar sertliğine yol açan obezite, hipertansiyon, diyabet gibi rahatsızlıkların, kilonun ve kolesterol seviyelerinin kontrol altında tutulmasının önem taşıdığını belirtti.

Bayındır İçerenköy Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fuat Büyükbayrak, bypass ameliyatının ardından damar sertliğine yol açan obezite, hipertansiyon, diyabet gibi rahatsızlıkların, kilonun ve kolesterol seviyelerinin kontrol altında tutulmasının önem taşıdığını belirtti.

Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükbayrak, kalp ve damar hastalıklarının, beraberinde getirdiği birçok rahatsızlıktan ötürü yaşam kalitesini ciddi oranda etkileyen, önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu aktardı.

Büyükbayrak, kardiyovasküler hastalıkların, tüm dünyada bulaşıcı hastalıklara bağlı olmayan ölümlerin bir numaralı sebebi olduğunu ve her yıl yaklaşık 18 milyon kişinin bu nedenden ötürü hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kardiyovasküler hastalıkların görülme sıklığı arttıkça buna paralel olarak bypass ameliyatının da sıklıkla uygulandığını aktaran Büyükbayrak, koroner bypass'a dair şunları kaydetti:

"Bypass, atardamarın belli bir bölgesinde meydana gelen daralma ya da tıkanma sonucunda atardamarın beslediği bölgenin canlılığını korumak için uygulanan cerrahi yöntem olarak uygulanıyor. Atardamarın tıkalı olan bölgesinin ilerisine, vücudun başka bir bölgesinden hazırlanan damarlar vasıtasıyla gerçekleştirilen bypass ile atardamarın beslendiği bölgeye yeterli miktarda kan ulaştırılıyor. Koroner bypass ameliyatı ise kalbi besleyen 'koroner damar' adı verilen atardamarların tıkanması sonucunda gerçekleştiriliyor.

Koroner bypass operasyonu yerine uygulanabilecek alternatif tedavi yöntemi varsa mutlaka hasta bilgilendirilmelidir. Geniş bir bölgeyi besleyen ana koroner damar darlığının daha önce stent ya da balon anjiyoplasti yöntemleri ile açılmış olmasına rağmen tıkanıklığın nüksettiği, birden fazla koroner damarın, ameliyatsız yöntemlerle (balon-stent) açılamadığı, bir veya daha fazla damarın daha önce ameliyatsız yöntemlerle açılmış olmakla birlikte yeniden tıkandığı, kalp kapak operasyonu gerektiren durumlarda bir veya daha fazla koroner arterin hastalığında bypass ameliyatına ihtiyaç duyulur."

"Hastanın yaşı, cinsiyeti önem taşıyor"

Prof. Dr. Fuat Büyükbayrak, ameliyatın riskleri hakkında da bilgi verdi.

Tüm cerrahi operasyonlarda olduğu gibi bypass ameliyatında da risk olduğunu vurgulayan Büyükbayrak, ancak bu riskin yaklaşık yüzde 1 ile sınırlı olduğunu belirtti.

Büyükbayrak, hastanın yaşının, cinsiyetinin, daha önce geçirilmiş enfarktüs veya kalp kasının çalışmamasından dolayı kalp kasında güç kaybı olup olmadığının, kalp kapaklarında ek bir rahatsızlık bulunup bulunmadığının ve dolaşım sistemi haricindeki diğer sistemlere ait bir fonksiyon kaybı olup olmadığının da önem taşıdığını kaydetti.

"Sigara içiliyorsa mutlaka bırakılmalı"

Koroner bypass operasyonu ile kalp kasının normal fonksiyonunu devam ettirmesinin sağlanacağını fakat kişinin var olan damar sertliğinin devam edeceğini belirten Büyükbayrak, ameliyatın ardından damar sertliğine yol açan obezite, hipertansiyon, diyabet gibi rahatsızlıkların, kilonun ve kolesterol seviyelerinin kontrol altında tutulmasının önem taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Büyükbayrak, hastanın mümkün olduğu kadar gündelik yaşamın içinde yer almasının önem taşıdığını aktararak, ameliyat sonrası mutlaka yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Sigara içiliyorsa mutlaka bırakılmalı, ilaçlar düzenli kullanılmalı, haftada bir ya da iki gün beyaz et yenilmeli, kalp sağlığını koruyan gıdalar bol bol tüketilmeli, fazla kiloların bir an önce verilmesi için beslenme ve diyet uzmanlarından yardım alınmalı, gerekli dozda kolesterol ilacı kullanılmalı, bypass sonrası rehabilitasyon seanslarına düzenli gidilmeli, ağır spor yapmaktan kaçınılmalı.

Yüzme, vücuttaki tüm kasları çalıştırıp aynı zamanda nefes egzersizi de yapılabilen bir spor olduğu için sıklıkla uygulanabilir. Partner ile yapılabilecek masa tenisi ve dans gibi etkinlikler de hastanın sağlığına ve sosyalleşmesine katkı sağlar. Mümkünse açık ve temiz havada düzenli doğa yürüyüşleri yapılmalı, rutin kardiyoloji muayenelerine mutlaka gidilmeli."

İçerenköy, Bayındır, Obezite, Kalp, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bypass ameliyatı hakkında merak edilenler - Son Dakika Ekonomi


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