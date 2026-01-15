Çad'da Çatışmaların Ardından Güvenlik Sağlandı

Çad'ın güneyinde yer alan Moyen-Chari bölgesinde 2 gündür devam eden çatışmaların ardından güvenlik güçlerinin kontrolü tekrar ele aldığı bildirildi.

Çad Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Moyen-Chari bölgesine bağlı Korbol kasabasında silahlı gruplarla 2 gündür devam eden çatışmaların ardından güvenlik güçlerinin kontrolü sağladığı duyuruldu.

Açıklamada, "silahlı haydut gruplarının" bölgede bir süredir güvensizlik yaratması ve sivillere yönelik "aşağılayıcı eylemler" gerçekleştirmesi nedeniyle güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiği ve çok sayıda silahlı kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Çatışmalar esnasında 3 askerin hayatını kaybettiği, 10 askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, bölgede güvenliğin kalıcı şekilde sağlanması için tarama operasyonlarının sürdüğü belirtildi.