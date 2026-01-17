Çad'da HDK'nin saldırısı sonucu 7 asker yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çad'da HDK'nin saldırısı sonucu 7 asker yaşamını yitirdi

17.01.2026 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PORT Çad, Sudan'da orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) unsurlarının, sınırı geçip topraklarında saldırı düzenlediğini ve 7 Çadlı askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

PORT Çad, Sudan'da orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) unsurlarının, sınırı geçip topraklarında saldırı düzenlediğini ve 7 Çadlı askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çad Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çad hükümeti, ulusal ve uluslararası kamuoyunu, Sudan'daki iç çatışmanın taraflarından HDK'ye mensup silahlı unsurların yasa dışı şekilde sınırı geçerek Çad topraklarında silahlı bir saldırı gerçekleştirdiği, ülkenin doğusunda savunma ve güvenlik güçleri ile sivilleri hedef aldığı konusunda bilgilendirmektedir." ifadesine yer verildi.

Bunun, Sudan'daki çatışmanın farklı taraflarının Çad sınırlarını ihlal ettiği ilk olay olmadığının altı çizilen açıklamada, bu saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, saldırı sonucunda 7 Çadlı askerin şehit olduğu, çok sayıda askerin yaralandığı ve maddi varlıkların tahrip edildiği belirtildi.

"Hükümet, çatışan taraflarca gerçekleştirilen bu kasıtlı sızmaları en güçlü ifadelerle kınamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, Sudan krizinin başlangıcından bu yana bölgesel barış ve istikrara sarsılmaz bağlılığı ve uluslararası hukuka saygısı gereği, Çad'ın "katı tarafsızlık" tutumunu benimsediği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çad, bu çatışmanın hiçbir kampının parçası değildir ve tamamen Sudan'a özgü, Sudanlılar arası bir savaşın kendi topraklarına taşınmasına hiçbir koşulda izin vermeyecektir. Çad hükümeti, bu saldırının faillerini ve arkasında bulunanları resmi olarak ve son kez uyarmakta, kaynağı ne olursa olsun Çad topraklarına ve sınırlarına yönelik herhangi bir yeni saldırı, provokasyon veya ihlal girişiminin, Cumhuriyet yasaları ve uluslararası hukuk hükümleri çerçevesinde derhal, güçlü ve kararlı bir karşılık göreceğini vurgulamaktadır."

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Çad sınırına bitişik ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin hemen hemen tamamına hakim olan HDK, Ekim 2025'te bölgenin en büyük şehri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e girmiş ve ciddi katliamlar yaptığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Sudan, Çad, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad'da HDK'nin saldırısı sonucu 7 asker yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
10:25
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 12:05:17. #7.11#
SON DAKİKA: Çad'da HDK'nin saldırısı sonucu 7 asker yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.