CADDELERİ YARIŞ PİSTİNE ÇEVİRİP KAYDETTİLER; DRİFT YAPAN MAGANDALAR YAKALANDI - Son Dakika

İSTANBUL'da cadde üzerinde otomobilleriyle drift yaparken görüntüleri sosyal medyada yayınlanan iki trafik magandası yakalandı. İki sürücüye toplam 13 bin 510 lira para cezası kesilirken ehliyetlerine 60 gün süreyle el kondu.

DRİFT YAPIP BİRBİRLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİLER

Gaziosmanpaşa, Hekimsuyu Caddesi üzerinde iki otomobilin drift yaparken görüntülerinin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanması üzerine polis harekete geçti. Görüntülerde bir otomobilin drift yaparken ilerlerken, arkasından gelen diğer otomobilin benzer hareketleri yaparak onu görüntülediği yer aldı. Sürücülerin tehlikeli sürüş yaptıkları anların görüntüleri sosyal medya üzerinde tepkilere neden oldu.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Sürücüler Enes T. ile Burak G. polis tarafından gözaltına alındı.

CEZA YAĞDISürücülerden Burak G.'ye 67/1-D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-DRİFT-) maddesinden 6 bin 141lira lira ceza kesildi. Diğer sürücü Enes T.'ye ise 2918 sayılı KTK'nın 67/1-D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın yönünün ani olarak değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-DRİFT-) maddesinden 6 bin 141 lira ve 32/3 (ABARTH EGZOZ ) maddesinden bin 228 lira olmak üzere toplam 7 bin 369 lira kesildiği belirtildi.

EHLİYETLERİNE 60 GÜN SÜREYLE EL KONDUHer iki sürücünün ehliyeti ise 60 gün geçici olarak iptal edilirken, haklarında adli işlem başlatılması için Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Küçükköy Polis merkezine teslim edildi. Enes T.'nin otomobilinin de trafikten men edildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü: --------------Drift anları

-Şüphelilerin sevki