Çadır Kamplarındaki Kış Zorlukları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çadır Kamplarındaki Kış Zorlukları

Çadır Kamplarındaki Kış Zorlukları
02.01.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İdlib ve Halep kırsalındaki çadır kamplarında yaşayan yüz binlerce kişi, sert kış koşullarıyla mücadele ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Halep kırsalında, 61 yıllık Baas rejimi yıkılmasına rağmen devrim sürecinde yerinden edilen ve evleri bulunmadığı için çadır kamplara sığınmak zorunda kalan yüz binlerce kişi, sert kış şartları nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Devrim sürecinde bombardımanlar sonucu evleri yıkılan ve köylerine dönemeyenler, İdlib ve Halep kırsalındaki çadır kamplarda yaşamaya devam ediyor.

İdlib kırsalında 801, Halep kırsalında da 349 olmak üzere 1150 çadır kampta bir milyona yakın kişinin yaşadığı belirtiliyor.

Çadır kamplarda günlük ücret ile çalışanların kazandığı gelir, yakıt, odun gibi yakacakların maliyetini karşılamaya dahi yetmiyor.

Yerinden edilen ve hala geri dönemeyen aileler, yakacakları olmadığı için etraftan topladıkları her şeyi yakarak ısınmaya çalışıyor.

Bir ton odun fiyatının 210 dolar olduğu çadır kamplarda her gün çalışan bir kişinin aylık maaşı 272 dolara tekabül ediyor.

"Çadırın tentesi yoğun kar nedeniyle gece üzerimize çöktü"

İdlib'in kuzeyinde Kelli beldesindeki bir çadır kampında yaşayan Ahmed Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli soğuk ve kar yağışının hayatlarını daha da zorlaştırdığını söyledi.

Nasır, "Kış şartları çok ağır. Aşırı soğuktan çok kötü durumdayız. Çadırın tentesi yoğun kar nedeniyle gece üzerimize çöktü. Çocuklara bir şey olmadı ama tüm eşyalarımız ıslandı." dedi.

Çadırda temel yaşam koşullarının bulunmadığını belirten Nasır, "Burada onurlu bir hayatın hiçbir temeli yok. Çocuklar sabah erken saatlerde yakacak bir şey bulmak için dışarı çıkıyor. Sobayı günde ancak bir iki saat, oda biraz ısınsın diye yakabiliyoruz." diye konuştu.

"Gece uyurken çadır kar nedeniyle çöktü"

İdlib kırsalındaki Maarret en-Nasan beldesindeki çadırda yaşayan Alaa Yusuf da durumlarının "trajik" olduğunu dile getirdi.

Yusuf, "Yedi çocuğum var. Hepsi naylon ve yakacak eşya arıyor. Gece uyurken çadır kar yüzünden çöktü. Hiçbir dernekten yardım gelmedi. Köyümüze de gidemiyoruz, çünkü yerle bir oldu." diye konuştu.

Sobayı günde yalnızca bir iki saat yakabildiklerini ifade eden Yusuf, "Oda biraz ısındığında kapatıyoruz. Fazlasını yakmaya imkanımız yok." dedi.

"Çok soğuk geceler yaşıyoruz"

Kurnaz Çadır Kampı'nda yaşayan Fatma Um Uday ise evlerinin yıkık olması nedeniyle köylerine dönemediklerini söyledi.

Um Uday, "Burada bulduğumuz kumaş, naylon ne varsa yakacak olarak kullanıyoruz. Sobayı yaktığımızda çadırın içi dumanla doluyor." ifadelerini kullandı.

Gece boyunca çadırın üzerlerine çökmemesi için kar ve suyu temizlediklerini anlatan Um Uday, şunları anlattı:

"Tüm gece defalarca dışarı çıkarak kar temizledik. Bu günleri çok zor geçiriyoruz. Evimize dönmek istiyoruz. Köyümüze dönüp evlerimizi yeniden inşa etmek için yardım istiyoruz."

Çadır kampta kalan Velid Hamvi de gecenin çok soğuk ve karlı geçtiğini belirterek "Çadır üzerimize çöktü. Çok soğuk geceler yaşıyoruz. Çadırın etrafı tamamen karla çevrili. Ne bulursak yakıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, Suriye, İdlib, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çadır Kamplarındaki Kış Zorlukları - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:35:42. #7.11#
SON DAKİKA: Çadır Kamplarındaki Kış Zorlukları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.