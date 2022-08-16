Cafer Mahiroğlu kimdir? Cafer Mahiroğlu kaç yaşında, nereli? Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nun hayatı ve biyografisi! - Son Dakika
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Cafer Mahiroğlu kimdir? Cafer Mahiroğlu kaç yaşında, nereli? Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nun hayatı ve biyografisi!

16.08.2022 14:24
Cafer Mahiroğlu kimdir? Cafer Mahiroğlu kaç yaşında, nereli? Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nun hayatı ve biyografisi!

İş insanı Cafer Mahiroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sivas'da dünyaya gelen Cafer Mahiroğlu kaç yaşında, kimdir soruları araştırılıyor. Peki, Cafer Mahiroğlu kimdir? Cafer Mahiroğlu kaç yaşında, nereli? Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Halk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu kaç yaşında, nereli ve kimdir soruları araştırılıyor. Cafer Mahiroğlu biyografisi gündeme geliyor. Cafer Mahiroğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Cafer Mahiroğlu kimdir? Cafer Mahiroğlu kaç yaşında, nereli? Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nun hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

CAFER MAHİROĞLU KİMDİR?

İş adamı Cafer Mahiroğlu, 1966 yılında Sivas'da dünyaya geldi. İngiltere'deki Select isimli tekstil firmasının sahibi olarak bilinen Mahiroğlu, İngilizce öğrenmek amacıyla 1980'lerin sonunda İngiltere'ye gitti. Uzun süre konfeksiyon sektöründe çalıştıktan sonra, konfeksiyon markasını satın alarak kendi işini kurdu. 1991 yılında Armondi tekstil şirketini alan Mahiroğlu, Top Shop, New Look, Dorotthy, Perkins, Tesco, Evans gibi bir çok markanın üreticiliğini yapıyor.

Cafer Mahiroğlu, 2007'de mali krize giren İngiltereli Select'i satın aldı. 350'ye yakın mağazası bulunuyor. İngiltere'nin en zengin 100 insanı arasında bulunuyor ve sıklıkla maddi sıkıntılar yaşayan ve batmak üzere olan markaları satın alıyor. 2008'de de Markofoni adlı online alışveriş sitesini satın aldı. Uluslararası dergi Forbes'in Türkiye versiyonu 2016 yılı Kasım sayısında Cafer Mahiroğlu'nun hikayesini kapak yaptı.

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Son Dakika Soğuk Haber Cafer Mahiroğlu kimdir? Cafer Mahiroğlu kaç yaşında, nereli? Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nun hayatı ve biyografisi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cafer Mahiroğlu kimdir? Cafer Mahiroğlu kaç yaşında, nereli? Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nun hayatı ve biyografisi! - Son Dakika
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