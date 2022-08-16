Cafer Mahiroğlu kimdir? Cafer Mahiroğlu kaç yaşında, nereli? Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nun hayatı ve biyografisi!

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CAFER MAHİROĞLU KİMDİR?

İş adamı Cafer Mahiroğlu, 1966 yılında Sivas'da dünyaya geldi. İngiltere'deki Select isimli tekstil firmasının sahibi olarak bilinen Mahiroğlu, İngilizce öğrenmek amacıyla 1980'lerin sonunda İngiltere'ye gitti. Uzun süre konfeksiyon sektöründe çalıştıktan sonra, konfeksiyon markasını satın alarak kendi işini kurdu. 1991 yılında Armondi tekstil şirketini alan Mahiroğlu, Top Shop, New Look, Dorotthy, Perkins, Tesco, Evans gibi bir çok markanın üreticiliğini yapıyor.

Cafer Mahiroğlu, 2007'de mali krize giren İngiltereli Select'i satın aldı. 350'ye yakın mağazası bulunuyor. İngiltere'nin en zengin 100 insanı arasında bulunuyor ve sıklıkla maddi sıkıntılar yaşayan ve batmak üzere olan markaları satın alıyor. 2008'de de Markofoni adlı online alışveriş sitesini satın aldı. Uluslararası dergi Forbes'in Türkiye versiyonu 2016 yılı Kasım sayısında Cafer Mahiroğlu'nun hikayesini kapak yaptı.