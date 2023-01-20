ÇAĞATAY AKMAN'IN KENDİSİNİ DARBETTİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ; MAHKEMEDE ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

ESKİ sevgilisi şarkıcı Çağatay Akman tarafından geçen yıl tartışma sırasında arkadaşıyla birlikte darbedildiğini iddia eden Öykü Uslu mahkemede şikayetinden vazgeçti. Mahkeme, dinlenmeyen tanıklar için zorla getirilme kararı vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki sanık Öykü Uslu ve Furkan Ayaz katıldı. Duruşmada Uslu'nun avukatı da hazır bulundu.

ŞİKAYETİMİ GERİ ÇEKMEK İSTİYORUM

Öykü Uslu savunmasında, 'Ben Selin Sayar'la evde oturuyordum. 2 kere zile bastılar. Giriş katta oturduğum için camdan baktığımda kimseyi göremedim. Selin evine gidecekti, kapıya çıkınca Çağatay'ı gördüm. Burada ne yaptığını sordum. Taksi beklediğini söyledi taksi durdu ama Çağatay binmedi. Sonra hakaret ve tehdit ederek üzerime yürümeye başladı. Korktuğum için arkadaşım Furkan'ı aradım. Ardından polise haber verdim. Furkan geldi, Çağatay'la tartışmaya başladılar. Aralarında arbede yaşandı. Sonrasında polislerle birlikte hastaneye darp raporu almaya gittik. Olay böyle gerçekleşti. Karşı taraftan şikayetçi değilim, şikayetimi geri çekmek istiyorum dedi.

'ÇAĞATAY HAKARET VE TEHDİT EDEREK BANA 2 TANE YUMRUK ATTI

Furkan Ayaz ise savunmasında, 'Çalıştığım mekanı kapattıktan sonra Öykü aradı ve eski sevgilisinin kapının önünde olduğunu söyledi. Bende evinin olduğu yere gittim. Çağatay gittiğimde kapının önünde değildi. Kafenin önünde oturuyordu. Polis ekipleriyle birlikte Çağatay'ın buradan gitmesi için uyarıda bulunduk. Çağatay'la aramızda tartışma çıktı. Sonra Çağatay hakaret ve tehdit ederek bana 2 tane yumruk attı. Arbede yaşandı aramızda polisler bizi ayırdı. Sonrasında darp raporu almak için hastaneye gittim. Ben Çağatay'a kesinlikle yumruk atmadım darp eyleminde bulunmadım. Şikayetçiyim şeklinde konuştu.

TANIKLARA ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme, tanık olarak dinlenmesi için Uslu'nun arkadaşıyla birlikte iki kişinin tanık olarak dinlenmesi için zorla getirilme kararı çıkartılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Çağatay Akman'ın eski sevgili oldukları, müşteki şüpheli Furkan Ayaz'ın ise olayın yaşandığı evin önüne giderek, müdahale etmek istemesi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, tartışma sırasında Öykü ve Furkan'ın, Çağatay'a küfürlü şekilde hakaret ettiği belirtildi. Çağatay'ın ise 'Sizi Cihangir'de barındırmam', 'Sizi öldüreceğim' şeklinde ikisine de hakaret ve tehdit ettiği kaydedildi. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlatılan iddianamede, müşteki şüpheliler Furkan, Öykü ve Çağatay'ın birbirlerini darbettiği belirtildi. Öte yandan iddianamede, müşteki şüphelilere isnat edilen suçların uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak, tarafların uzlaşmadığı belirtildi. İddianamede, müşteki şüpheli Çağatay Akman'ın, Öykü ve Furkan'a yönelik ikişer defa 'Basit yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla, 'Tehdit' suçundan 1 yıldan 4 yıla ve 'Hakaret' suçundan ise 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Furkan Ayaz'ın ise ayrı ayrı 'Basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla, 'Hakaret' suçundan ise 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

BEN MESLEĞİMDE BU OLAY YÜZÜNDEN ÇOK FAZLA YARA ALDIM

Duruşma sonrası Öykü Uslu ve avukatı basın açıklaması yaptı. Uslu'nun avukatı Mehmet Gençoğlu ise 'Müvekkilim bu süreç içerisinde manevi olarak ve kariyer olarak olumsuzluklar yaşamıştır. Yargılama kamu davası olduğu için devam edecek olsa da biz şikayetimizden vazgeçmiş bulunmaktayız ifadelerini kullandı. Öykü Uslu şikayetinden vazgeçtiğini ifade ederek, 'Şikayetimizi geri çektik çünkü karşı taraf ve ben göz önünde meslekler yapıyoruz. Bu mesleklerde bir hata ve olay çok kötü etkileyebiliyor işlerimizi. Bu yüzden iki taraf içinde en iyisinin bu olduğunu düşünerek, ben mesleğimde bu olay yüzünden çok fazla yara aldım. O yüzden şikayetimi geri çektim. Daha fazla uzamasını istemedim çünkü çok fazla göz önünde yaşanan bir olay oldu. Bu beni rahatsız etti eminim karşı tarafı da rahatsız etmiştir dedi.