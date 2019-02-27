Son Dakika Haberleri: Çağatay Akman, Nissara Avm'de Hayranlarıyla Buluştu

Çağatay Akman, Nissara Avm'de Hayranlarıyla Buluştu

1 saat önce

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Çağatay Akman 24 Şubat Pazar günü Nissara AVM'de sevenleriyle buluştu.

Çağatay Akman, Nissara Avm'de Hayranlarıyla Buluştu, System.String[]
'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Çağatay Akman 24 Şubat Pazar günü Nissara AVM'de sevenleriyle buluştu.

Genç şarkıcı hem canlı performans sergiledi hem de 'Nasıl Çağatay Akman Oldum' adlı kitabını imzaladı. Kendisini görmeye gelen sevenleri uzun kuyruklar oluşturdu. İmza yaklaşık 2 saat sürdü.

Nissara AVM Müdürü Göktürk Özhan, etkinliklerinin hız kesmeden devam edeceğini söyledi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:55 Kaynak: İHA

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