Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı - Son Dakika
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Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen bir düğünde, gelinin duvağını toplamaya çalışan Zemzem Özdemir isimli kadın, havaya açılan rastgele ateş sonucu ağır yaralandı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

07.05.2024 10:11  Güncelleme: 10:41
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir düğünde sıkılan maganda kurşunu, genç kadının hayatını kararttı. Bir magandanın silahından çıkan kurşunlardan biri 44 yaşındaki Zemzem Özdemir'e isabet etti. Ağır yaralanan talihsiz kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

SİLAHTAN ÇIKAN KURŞUN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Olay, ilçeye bağlı Hamzababa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede düzenlenen düğünde gelin Saadet Karagöz'ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada 44 yaşındaki Zemzem Özdemir, düğün alanında gelinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Düğünü kana bulayan kutlama! Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Halay çekildiği sırada kimse durumu fark etmedi ancak Özdemir'in kanlar içinde yere yığılmasıyla gelin ve yanındaki kalabalık Özdemir'in yanına yöneldi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen kadın, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Serviste ilk müdahalesi yapılan kadın hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Düğünü kana bulayan kutlama! Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı

JANDARMA, MAGANDAYI ARIYOR

Yaşanan olayın ardından düğün sona erdirilirken, jandarma ekipleri, yaralamaya neden olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düğünü kana bulayan kutlama! Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı
Düğünü kana bulayan kutlama! Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı
Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: halkın huzurunu kaçıran ruhsatsız silah taşıyan yasa dışı silah satan insanların canına kast edenlere 30 seneden az olmamak kaydıyla en ağır cezalar verilmeli 15 1 Yanıtla
    Yavuz null: cehneme güyo 0 0
  • Seyyidali Can: Dünyanın gelişmiş ülkelerin hangisinde böyle bir olayla karşılaşabilirsin!? 5 4 Yanıtla
  • AKN OGZ: Şu Şanlıurfa’yı ıslah etmek lazım 8 0 Yanıtla

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