Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı

3.Sayfa

Genç teknisyen eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu vurup intihar etti

Ataması yapılacak öğretmen sayısı ve branş dağılımı belli oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir düğünde sıkılan maganda kurşunu, genç kadının hayatını kararttı. Bir magandanın silahından çıkan kurşunlardan biri 44 yaşındaki Zemzem Özdemir'e isabet etti. Ağır yaralanan talihsiz kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

SİLAHTAN ÇIKAN KURŞUN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Olay, ilçeye bağlı Hamzababa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede düzenlenen düğünde gelin Saadet Karagöz'ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada 44 yaşındaki Zemzem Özdemir, düğün alanında gelinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Halay çekildiği sırada kimse durumu fark etmedi ancak Özdemir'in kanlar içinde yere yığılmasıyla gelin ve yanındaki kalabalık Özdemir'in yanına yöneldi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen kadın, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Serviste ilk müdahalesi yapılan kadın hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

JANDARMA, MAGANDAYI ARIYOR

Yaşanan olayın ardından düğün sona erdirilirken, jandarma ekipleri, yaralamaya neden olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.