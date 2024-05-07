Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence! Kalçasına jiletle küfür yazmış

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Kastamonu'da birlikte yaşadığı erkek arkadaşından gördüğü şiddet nedeniyle hayatı kabusa dönen üniversiteli bir genç kız yaşadığı fiziksel ve psikolojik şiddeti katıldığı bir televizyon programında anlattı.

AYNI EVDE YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Ankara'da tanışıp aynı bölümü kazandığı erkek arkadaşıyla Kastamonu'ya giderek aynı evde yaşamaya başlayan genç kız, gördüğü fiziksel şiddetin sonu gelmemesi üzerine ayrılma kararı aldığını aktardı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN ŞİDDET YENİDEN BAŞLADI

8 aylık ayrılığın ardından erkek arkadaşıyla yeniden barıştıklarını ve değiştiğini düşündüğü şahsa bir kez daha şans vermek istediğini aktaran genç kız tüm çabalarına rağmen şiddetin yeniden başladığını söyledi.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Şiddetin dozunun artması sonrasında soluğu karakolda alan üniversiteli kızın şikayetiyle gözaltına alınan erkek arkadaşı nitelikli cinsel saldırı, hürriyetten yoksun bırakma ve kasten yaralama suçlamalarıyla tutuklandı. İfadesinde ise tüm iddiaları reddederek "Ben yapmadım, jiletle kendisi zarar verdi" dedi.

"ÇAKMAĞIN DEMİR KISMINI ISITIP BASMIŞTI"

Kanal D Haber'in haberine göre yaşadığı kabusu anlatan genç kız "Kollarıma sigara basmıştı. Çakmağın demir kısmını ısıtıp basmıştı. Doğru düzgün dışarı çıkamıyorum, okula gidemiyorum. Kalçama jiletle ağza alınmayacak bir küfür yazdı. Bir-iki ay yatarım seni öldürürüm diyordu. Daha fazla ceza almasını istiyorum" dedi.