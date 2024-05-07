Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence! Kalçasına jiletle küfür yazmış - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence! Kalçasına jiletle küfür yazmış

Geniş Video İzle

Kastamonu'da üniversiteli bir genç kız, birlikte yaşadığı sevgilisinden önce psikolojik sonra da fiziksel şiddet gördü. Bir televizyon kanalına röportaj veren genç kız, "Kollarıma sigara bastı. Çakmağın demir kısmını ısıtıp bastı. Doğru düzgün dışarı çıkamıyorum, okula gidemiyorum. Kalçama jiletle ağza alınmayacak bir küfür yazdı. Bir-iki ay yatarım seni öldürürüm diyordu. Daha fazla ceza almasını istiyorum" dedi.

07.05.2024 10:19  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da birlikte yaşadığı erkek arkadaşından gördüğü şiddet nedeniyle hayatı kabusa dönen üniversiteli bir genç kız yaşadığı fiziksel ve psikolojik şiddeti katıldığı bir televizyon programında anlattı.

AYNI EVDE YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Ankara'da tanışıp aynı bölümü kazandığı erkek arkadaşıyla Kastamonu'ya giderek aynı evde yaşamaya başlayan genç kız, gördüğü fiziksel şiddetin sonu gelmemesi üzerine ayrılma kararı aldığını aktardı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN ŞİDDET YENİDEN BAŞLADI

8 aylık ayrılığın ardından erkek arkadaşıyla yeniden barıştıklarını ve değiştiğini düşündüğü şahsa bir kez daha şans vermek istediğini aktaran genç kız tüm çabalarına rağmen şiddetin yeniden başladığını söyledi.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Şiddetin dozunun artması sonrasında soluğu karakolda alan üniversiteli kızın şikayetiyle gözaltına alınan erkek arkadaşı nitelikli cinsel saldırı, hürriyetten yoksun bırakma ve kasten yaralama suçlamalarıyla tutuklandı. İfadesinde ise tüm iddiaları reddederek "Ben yapmadım, jiletle kendisi zarar verdi" dedi.

"ÇAKMAĞIN DEMİR KISMINI ISITIP BASMIŞTI"

Kanal D Haber'in haberine göre yaşadığı kabusu anlatan genç kız "Kollarıma sigara basmıştı. Çakmağın demir kısmını ısıtıp basmıştı. Doğru düzgün dışarı çıkamıyorum, okula gidemiyorum. Kalçama jiletle ağza alınmayacak bir küfür yazdı. Bir-iki ay yatarım seni öldürürüm diyordu. Daha fazla ceza almasını istiyorum" dedi.

Kastamonu, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence! Kalçasına jiletle küfür yazmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok
09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
09:29 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
11:15 Konu: ByLock Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
10:56 Promter’ı bozulan Bahçeli’nin zor anları Öylece kalakaldı Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları! Öylece kalakaldı
10:32 Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
10:23 Jorge Jesus, Al-Hilal’in galibiyet golünü atan Malcom’u sırtında taşıdı Jorge Jesus, Al-Hilal'in galibiyet golünü atan Malcom'u sırtında taşıdı
10:20 Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence Kalçasına jiletle küfür yazmış Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence! Kalçasına jiletle küfür yazmış
10:14 Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı İşte piyasalardaki son durum Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı! İşte piyasalardaki son durum
10:11 Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 11:29:13. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence! Kalçasına jiletle küfür yazmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement