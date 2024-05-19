Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetirken yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay üstlenecek.
Okan Buruk'un öğrencilerine şampiyonluk için bir puan yeterken Fenerbahçe ise deplasmandan galibiyetle dönerek şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşımak istiyor. Sezonun karşılaşmasında sarı-kırmızılılar beraberlik ve galibiyet durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin galip gelmesi durumunda ise puan farkı son hafa öncesinde 3'e inecek.
Galatasaray; Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi.
Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Batshuayi (Dzeko)
Son Dakika › Spor › İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)