Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e fiziksel benzerliğini vatandaşların duygularını istismar etmek için kullanmaya devam eden oyuncu Serdar Görel, 29 Ekim ve 10 Kasım'ın ardından 19 Mayıs'ı da boş geçmedi.
TikTok üzerinden açtığı yayınlar sayesinde paraya para demeyen Görel, bu kez Zeybek oynayarak para topladı. Açtığı yayınlarda sosyal medya kullanıcılarından birçok hediyeler toplayan hatta 29 Ekim'de açtığı yayında 2 saatte 1 milyon TL hediye aldığı ileri sürülen Görel, bugün açtığı yayındaki görüntüleriyle de büyük tepki çekti.
İşte o yorumlardan bazıları;
Bu sıralar Tiktok platformunda yayın açtığını gördüğümüz Serdar Görel, Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda oyunculuk yapan Görel, bir sürü projede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı. Rol aldığı projelerin içerisinde Savunma Sanayisinin Dehaları ve BÖRÜ'de var.
Son Dakika › Magazin › Çakma Atatürk, 19 Mayıs'ı da boş geçmedi! Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı - Son Dakika
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