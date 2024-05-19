Çakma Atatürk, 19 Mayıs'ı da boş geçmedi! Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı - Son Dakika
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Çakma Atatürk, 19 Mayıs'ı da boş geçmedi! Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı

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29 Ekim ve 10 Kasım'da açtığı yayınlar üzerinden dudak uçuklatan paralar kazanan oyuncu Serdar Görel, Atatürk'e benzerliği üzerinden prim yapmaya devam ediyor. 19 Mayıs'ı da boş geçmeyerek Tiktok hesabından Zeybek oynadığı görüntüleri paylaşan Görel'e tepkiler de gecikmedi.

19.05.2024 14:55
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e fiziksel benzerliğini vatandaşların duygularını istismar etmek için kullanmaya devam eden oyuncu Serdar Görel, 29 Ekim ve 10 Kasım'ın ardından 19 Mayıs'ı da boş geçmedi.

2 SAATTE 1 MİLYON TL HEDİYE ALDI

TikTok üzerinden açtığı yayınlar sayesinde paraya para demeyen Görel, bu kez Zeybek oynayarak para topladı. Açtığı yayınlarda sosyal medya kullanıcılarından birçok hediyeler toplayan hatta 29 Ekim'de açtığı yayında 2 saatte 1 milyon TL hediye aldığı ileri sürülen Görel, bugün açtığı yayındaki görüntüleriyle de büyük tepki çekti.

Çakma Atatürk, 19 Mayıs'ı da boş geçmedi! Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı

İşte o yorumlardan bazıları;

  • Savcı olsam, yemin ederim bu herifi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına saygısızlıktan aldırırım.
  • Bu durumu suistimal haline getirdiği için yetkililerin olaya bi el atması lazım artık. Titk tok yayını yapmalar, insanları etkilemeye çalışmalar. Saçın gözün benzeyebilir, karakter olarak 40'ta 1'i olamaz. Gel gör ki...
  • Biri şu adama dur desin. Resmen bu adam Atatürk'e hakaret. Atatürk'ü koruma yasası bu adam için de geçerli olmalı.
Çakma Atatürk, 19 Mayıs'ı da boş geçmedi! Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı

SERDAR GÖREL KİMDİR?

Bu sıralar Tiktok platformunda yayın açtığını gördüğümüz Serdar Görel, Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda oyunculuk yapan Görel, bir sürü projede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı. Rol aldığı projelerin içerisinde Savunma Sanayisinin Dehaları ve BÖRÜ'de var.

10 Kasım, 29 Ekim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çakma Atatürk, 19 Mayıs'ı da boş geçmedi! Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ozan çokbilen: 2 saatte 1 milyon mu .asgari ücretli bu parayı hiç yemeden 5 sene çalışması lazım yarasın koçuma sende kafayı çalıştır kap parayı 1 0 Yanıtla

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