Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı - Son Dakika
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Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu yetkilileri içlerinde yabancıların da bulunduğu bir grup silahlı kişinin sabah saatlerinde başlattığı darbe girişiminin bastırıldığını duyurdu. KDC Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sylvain Ekenge vatandaşlara sükunet çağrısı yaparken, başkent Kinşasa'da 3 silahlı kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

19.05.2024 14:15  Güncelleme: 14:53
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ordu, sabah saatlerinde başlayan bir darbe girişiminin güvenlik güçleri tarafından bastırıldığını duyurdu.

İÇLERİNDE YABANCILAR DA VARDI

KDC Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sylvain Ekenge, yaptığı açıklamada, KDC Silahlı Kuvvetlerinin, içlerinde yabancıların da olduğu bir grup silahlı kişinin darbe girişimini engellediğini bildirdi.

Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı

VATANDAŞLARA SÜKUNET ÇAĞRISI YAPTI

Darbeye kalkışan grubun etkisiz hale getirildiğini belirten Ekenge, vatandaşlara sükunet çağrısı yaptı. Ulusal basındaki haberlere göre ise başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çatışmalar yaşandı ve 3 silahlı kişi öldürüldü.

Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı
Kongo\'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı - Son Dakika
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