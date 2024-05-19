Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin bu akşam deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacağı derbide sarı-lacivertlilerdeki eksik futbolcular dikkat çekiyor. Geçen hafta gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Becao'nun ardından dünkü antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci de dev maçta forma giyemeyecekler.

19.05.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonluk yarışının nefes kestiği Trenyol Süper Lig, bu akşam futbol şölenine sahne olacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Batshuayi (Dzeko)

ŞAMPİYON BELLİ OLABİLİR

Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray 24. şampiyonluğuna çok yaklaştı. Fenerbahçe'yi ağırlayacak lider Galatasaray'ın şampiyon olması için 1 puan yeterli olacak. Ligde oynadığı 36 maçta 99 puan toplayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde son 2 haftaya 6 puanlık farkla giriyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için, son 2 maçında Galatasaray ve İstanbulspor'u yenmesi, sarı-kırmızılı rakibinin de son hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kaybetmesi gerekiyor.

GALATASARAY İÇ SAHADA YENİLMİYOR

RAMS Park'ta oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, bu sezon iç sahada ortaya koyduğu başarılı Futbol ve sonuçlarla taraftarını sevindirdi. Genç teknik adam Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, bu sezon da taraftarı önünde çok zor bir istatistiğe imza attı. Galatasaray, bu sezon taraftarı önünde ligde oynadığı tüm maçları kazandı. Sezon boyunca ev sahibi olduğu maçlarda çok baskılı bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, ligde 18 karşılaşmaya RAMS Park'ta çıkarken bu müsabakalarda 54 puan toplamayı bildi.

FENERBAHÇE EKSİK

Fenerbahçe'de Kayserispor müsabakasında sarı kart görerek bu sezon 4. sarı kartına ulaşan Rodrigo Becao, derbide yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'nin de tedavileri sürüyor. İki futbolcu da kadroda olmayacak. Hafif sakatlığı olan Serdar Aziz'in durumuna maç günü karar verilecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:55 Çakma Atatürk, 19 Mayıs’ı da boş geçmedi Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı Çakma Atatürk, 19 Mayıs'ı da boş geçmedi! Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı
14:15 Kongo’da darbe girişimi bastırıldı Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı
12:44 Atatürk portresini İstanbul’un farklı noktalarına bıraktılar Halkın tepkisi bakın ne oldu Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
11:10 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
14:08 Kanarya’da işler yolunda gitmiyor Derbiye çok eksik çıkacaklar Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar
13:45 Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar
13:10 Özgür Özel’den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk’e söz Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz
12:24 Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu
12:11 Kreş sahibinden çocuklara dayak İşte dehşetin görüntüsü Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü
11:39 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı CHP’nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi
11:07 Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
11:04 Edirne’de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 15:24:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement