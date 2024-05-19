Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

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Televizyon ekranlarının unutulmaz isimlerinden Erkan Yolaç'ın cenazesi Zekeriyaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.

19.05.2024 15:12  Güncelleme: 15:52
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Televizyon ekranlarının unutulmaz isimlerinden, sunucu Erkan Yolaç, Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zekeriyaköy Mezarlığı'na toprağa verildi.

İSTANBUL VALİSİ DE KATILDI

Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninde, taziyeleri usta sunucunun oğlu Mehmet Yolaç ile kızı Göksu Yolaç kabul etti. Törene İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra İzzet Yıldızhan, Gülben Ergen, Mehmet Ali Erbil ve Ragıp Savaş ile sanat dünyasından pek çok kişi ve Yolaç'ın sevenleri katıldı.

Vali Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Yolaç'ın değerli bir isim olduğunu belirterek, "Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Erkan Yolaç'ın oğlu Mehmet Yolaç da babasının Türk televizyon tarihinin yaşayan son ustalarından biri olduğunu belirterek, "Tabii gösterilen ilgi için babam adına büyük gurur duyuyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği, sevgi veren ve alan, çok emek veren bir ustayı kaybettik. Yolu ışıklarla dolsun. En güzel günler, en güzel geceler sizinle olsun." dedi.

Kılınan namazının ardından omuzlara alınarak cenaze aracına taşınan Yolaç'ın cenazesi, Zekeriyaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Evet-Hayır yarışmasıyla tanınan Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

TRT'nin unutulmaz yarışması "Evet-Hayır" ile hafızalarda yer edinen sunucu Erkan Yolaç, Sofya'dan Türkiye'ye göç eden Hikmet Hanım ile Mehmet Bey'in oğlu olarak 1935'te Kırklareli'nde dünyaya geldi.

Yolaç, 6 yaşına geldiğinde ailesiyle İstanbul'a taşındı. Ortaöğrenimini Saint-Joseph Fransız Lisesi ile Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde gördü. Babasının işi nedeniyle ailesi 1951'de Karabük'e taşınan Yolaç, eğitimine yatılı olarak Kastamonu Lisesi'nde devam etti.

Öğrenciyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye anons mikrofonlarından duyuru yaparak ilk sunuculuk deneyimini yaşayan Yolaç, 1959'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimar olarak mezun oldu.

Erkan Yolaç, 1960'ta Ankara Radyosunda bayram özel eğlence programını sunarak medyaya adımını attı. BBC'de yayınlanan "Evet-Hayır" adlı yarışmayı uyarlayan usta isim, yarışmayı ilk kez 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda sahneledi.

Evet-Hayır yarışmasıyla tanınan Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

Yarışmacılara iki dakika boyunca sorularını "evet" ya da "hayır" kelimesini kullandırmadan cevaplatan Yolaç, yarışmanın büyük ilgi görmesi üzerine şovunu 1985'te TRT'ye taşıdı.

Usta sunucu, TRT'deki Stüdyo Pazar programı içinde sunduğu "Evet-Hayır" yarışmasıyla tüm Türkiye'de tanınırken 1996'dan itibaren TGRT televizyonunda "Erkan Yolaç Show" adlı eğlence programına imza attı.

Torununun doğumu için 2018'de ABD'ye giden ve zatürre teşhisiyle tedavi altına alınan ünlü sunucu, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Kublay: Ulen 100 yaşında rahmetli okurken Kenan Evren lisesimi vardı kimi kandiriyosunuz 14 1 Yanıtla
  • Saim Dolanbay: Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun İnşallah. 3 1 Yanıtla
  • Hasan Özkan: doğum tarihi yanlış. 0 0 Yanıtla

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