Çağdaş Sanatlar 2019'da 136 bin sanatseveri konuk etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çağdaş Sanatlar 2019'da 136 bin sanatseveri konuk etti - Son Dakika

Çağdaş Sanatlar 2019'da 136 bin sanatseveri konuk etti

6 saat önce

Başkent'in en gözde sanat merkezlerinden biri olan Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 2019 yılını da dolu dolu kapattı.

Çağdaş Sanatlar 2019'da 136 bin sanatseveri konuk etti, System.String[]

Başkent'in en gözde sanat merkezlerinden biri olan Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 2019 yılını da dolu dolu kapattı. Merkez geçtiğimiz yıl ev sahipliği yaptığı 205 kültür, sanat ve eğitim etkinliğinde 136 bin 983 sanatseveri ağırladı.


Üç büyük sergi salonunda yıl boyunca 51 fotoğraf, resim ve heykel sergisine ev sahipliği yapan Çağdaş Sanatlar Merkezi, yüzlerce sanatçıyı Başkentli sanatseverlerle buluşturdu. Birbirinden özel etkinliklere imza atan ÇSM, sadece 4 Ekim-14 Kasım tarihleri arasındaki "Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler" adıyla Andrey Gennadiyeviç Karlov ve Füreya Koral Sergi Salonlarında sanatseverlerle buluşan sergide 15 bin kişiyi ağırladı. İki çok amaçlı salonu ve sergi alanlarıyla Başkent'in en önemli kültür sanat yapısı olma özelliğini yıllardır koruyan merkez, 2019 yılında 21 seminer, 6 panel, 3 sempozyum, 10 film festivali ve gösterimi, 9 tiyatro ve 35 konsere ev sahipliği yaptı. Yılın son ayında kitapla, edebiyatla dolu günleri Çankayalılarla buluşturan ÇSM, 2. Çankaya Kitap buluşmasında 13 bin 310 kitapseveri binlerce kitapla, onlarca yayıneviyle buluşturdu. 10 gün süren Çankaya Kitap Günleri boyunca şiirden romana, edebiyat kuramından felsefeye, kadından siyasete geniş bir yelpazeye yayılan onlarca söyleşi ve imza günleri Başkentlilerle buluştu.


Çankaya Kitap Günleri, bu yıl ayrıca şiire ve şiir kitabı yayıncılığına da geniş bir yer ayırdı. Küçük İskender şiiri üzerine bir panel, Mustafa Irgat ve Ahmet Güntan şiirleri üzerine ise iki söyleşinin yer aldığı fuar bir de mektup sergisine ev sahipliği yaptı. Cemal Süreya, Turgut Uyar, Hasan Hüseyin Korkmazgil, İlhan Berk gibi büyük şairlerin birbirlerine yazdıkları mektupların orijinallerinin sergilendiği etkinlik, fuar boyunca binlerce edebiyatseverleri konuk etti. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
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