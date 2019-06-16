Son Dakika Haberleri: Çağla Büyükakçay, İspanya'da ikinci oldu
Son Dakika Spor Haber

Çağla Büyükakçay, İspanya'da ikinci oldu

1 saat önce

İspanya'da düzenlenen 60 bin Dolar ödüllü Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona turnuvasında ter döken milli tenisçi Çağla Büyükakçay, bir numaralı seribaşı Alexandra Kiick'e 7-6, 3-6, 6-1'lik setlerle yenilerek turnuvayı ikincilikle tamamladı.

Çağla Büyükakçay, İspanya'da ikinci oldu, System.String[]
İspanya'da düzenlenen 60 bin Dolar ödüllü Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona turnuvasında ter döken milli tenisçi Çağla Büyükakçay, bir numaralı seribaşı Alexandra Kiick'e 7-6, 3-6, 6-1'lik setlerle yenilerek turnuvayı ikincilikle tamamladı.
Turnuvaya 5 numaralı seribaşı Danka Kovinic'i eleyerek başlayan 29 yaşındaki milli tenisçi, hafta boyunca oldukça başarılı bir performans sergileyerek sırasıyla Katharina Hobgarski, Irına Maria Bara ve Jaimee Fourlis'i turnuvanın dışına iterek finale yükselmişti. Toprak zeminde gerçekleşen organizasyonun 2 saat 49 dakika süren final maçında ise Büyükakçay, Amerikalı bir numaralı seribaşı Alexandra Kiick'e  2'nci sette üstünlük kurmasına rağmen 7-6, 3-6 ve 6-1'lik setlerle kaybederek korttan yenik ayrıldı. Büyükakçay haftaya yine İspanya'da düzenlenecek 25 bin Dolar ödüllü Villa de Madrid Open M21 Turnuvası'nda ter dökecek.


Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:58 Kaynak: DHA
Barcelona, Çağla Büyükakçay, İspanya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çağla Büyükakçay, İspanya'da finalde Fenerbahçe'nin efsane ismi Ogün Altıparmak'ın oğlu Fenerbahçe'den ihraç edildi Fenerbahçe Kongresi'nde "Her şey çok güzel olacak" sesleri Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 20:12:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çağla Büyükakçay, İspanya'da ikinci oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]