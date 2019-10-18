Çağla Büyükakçay Macaristan'da son 4'te!

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın Szekesfehervar kentindeki toplam 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında ter döken milli tenisçi Çağla Büyükakçay, çeyrek finalde Paraguaylı Veronica Cepede Royg ile karşılaştı.



Turnuvanın 6 numaralı seribaşı ve dünya 142 numarası Royg'u 5-7, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Çağla Büyükakçay, turnuvada yarı finale çıktı.



Haftaya dünya sıralamasının 185. basamağında başlayan milli tenisçi, sırasıyla 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Katarina Zavatska ve Belçikalı Maryna Zanevska'yı eleyerek çeyrek finale yükselmişti.



Büyükakçay, yarı finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Danka Kovinic'i eleyerek son dörde kalan Rumen Irina Maria Bara ile karşılaşacak.