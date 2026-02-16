Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok… - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…
16.02.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sunucu Çağla Şikel, katıldığı meditasyon seansında karanlık bir kulübede 11 saat boyunca yaşadığı deneyimi paylaştı. Şikel, ''O an sadece kalp atışları duyuluyor'' ifadelerini kullandı.

Meditasyon ve spor tutkusu ile bilinen Çağla Şikel, Melis İşiten'in programında yaşadığı deneyimi detaylı bir şekilde anlattı. 11 saat boyunca bir kulübede kilitli kaldığını anlatan Şikel, bu deneyimi kendi isteğiyle yaptığını belirtti.

Şikel'in açıklaması şu şekilde:

"Kulübe karanlık bir kulübe, 11 saat kaldım. Çok mu? 11 güne kadar ilerleyen bir meditasyon. Ben 11 saat durabildim" diyen Şikel, sürecin zorluklarına da değindi. "Dizi yok, telefon yok, yemek yok, tuvalete bile gitmedim. Sadece dur. Durduğunda nasılsın? Kendinden hoşlandığın ve hoşlanmadığın yönler ortaya çıkıyor. O an kalp atışları duyuluyor sadece. Geriliyorsun ama önden hazırlanıyorsun. Telsiz var. Üzerine kilitliyorlar."

Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Çağla Şikel'in bu sıra dışı meditasyon deneyimi sosyal medyada da tartışma yarattı.

Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da İstanbul'da doğdu. 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci oldu ve aynı yıl Miss World yarışmasında "Europe's Queen of Beauty" (Avrupa Güzeli) unvanını kazandı. Yarışmanın ardından mankenliğin yanı sıra oyunculuk ve sunuculuk kariyerine de adım attı.

Çağla Şikel, Magazin, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok… - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Uzun Mustafa Uzun:
    Boş işler.Benzerleri kendi dinimizde zaten var. İbadet yapsaydın daha faydalı olurdu.Gözönündesin rol model sayılırsın.Dine yönel oradaki uygulamalardan halkımıza aktar. 2 0 Yanıtla
  • Emi Emii Emi Emii:
    Şeytan’ın meditasyon adı altında insanlara eziyet etmesi,meditasyon istiyorsan allah’ın huzuruna dur ,dua et ,bak meditasyon hangisiymiş.?? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Bakan Göktaş ’Çok yakında’ diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş 'Çok yakında' diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti
Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 907’de yıktı Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+7'de yıktı
Ümraniye’de silahını doldur boşalt yapan kuyumcu çalışanı iş arkadaşını vurdu Ümraniye'de silahını doldur boşalt yapan kuyumcu çalışanı iş arkadaşını vurdu

18:40
Jude Bellingham’ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Jude Bellingham'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
18:29
Aylar sonra ortaya çıktı Juventus Teknik Direktörü Spaletti’den Süper Lig devine ret
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!
18:20
Barış Alper Yılmaz’dan Kenan Yıldız’a: Umarım çok iyi bir maç oynar
Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar
17:51
Esenler’de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
17:44
Suriye’de bomba yüklü araç infilak etti Çok sayıda yaralı var
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var
16:56
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 19:09:29. #7.11#
SON DAKİKA: Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok… - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.