Çağlayan Adliyesi'nde hareketli anlar: Kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Çağlayan Adliyesi'nde hareketli anlar: Kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

17.06.2022 10:43
Çağlayan Adliyesi'nde hareketli anlar: Kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, bir grup şüphelinin içinde bulunan şahıs, sevk edildikleri sırada kaçmaya çalıştı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, bir grup şüphelinin içinde bulunan şahıs, sevk edildikleri sırada kaçmaya çalıştı. Ters yöne doğru kaçan şüpheli, erkekler tuvaletinin önünde kıskıvrak yakalandı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen bir grup şüpheli, C bloğundan polis eşliğinde soruşturma savcılığına sevk edildiği sırada içlerinden biri kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, adliye içinde ters yöne koşan şüpheliyi yakalamaya çalıştı. Polis ve güvenlik görevlilerinin kovalaması sonucu şüpheli, erkekler tuvaletinin önünde kıskıvrak yakalandı. Firar edemeyen şüpheli, diğer şüphelilerin yanına götürüldü. - İSTANBUL

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İstanbul Adliyesi'nde firar etmeye çalışan zanlı polislerce yakalandı İstanbul Adliyesi'nde firar etmeye çalışan zanlı polislerce yakalandı
Kaynak: İHA

Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çağlayan Adliyesi'nde hareketli anlar: Kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi'nde hareketli anlar: Kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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