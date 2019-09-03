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Çağlayancerit'te yaz Kur'an kursları sona erdi

9 saat önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yaz Kur'an kursları sona erdi.

Çağlayancerit'te yaz Kur'an kursları sona erdi, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yaz Kur'an kursları sona erdi.

Çağlayancerit İlçe Müftüsü Mehmet Veysi Özlük, yaptığı açıklamada, yaz Kur'an kurslarına büyük bir katılım sağlandığını söyledi.

Dini bilgilerin yanında çocukları namaza alıştırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Özlük, şöyle konuştu:

"Beş vakit namaza en fazla katılım sağlayan öğrencilere bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi. Velisi veya bir yakınıyla gelen öğrencilere, teşvik etmek için ayrıca puan verilince, öğrenciler özellikle babalarıyla camiye gelmeye başladı. Çalışma ailece namaz alışkanlığına büyük katkı sağladı. Bazı velilerimiz çocuklarının kendilerini zorla sabah namazına kaldırdıklarını ve namaza götürdüklerini ifade ettiler. Bu projenin düzenlendiği camilerdeki görevlilerimiz de sabah ve akşam namazlarında dahi daha öncekinden 2-3 kat fazla cemaatle namaz kıldıklarını, yatsı namazlarında da ramazan ayında teravihe gelenlerden daha fazla cemaate ulaştıklarını ilettiler. Yine namaza devam eden öğrencilerimizin bir kısmı için, vaizimizin riyasetinde Elbistan ve Malatya'nın Darende içesine gezi programı düzenledik. Bizler tüm bu çalışmalarımızla gözümüzün nuru çocuklarımızı göz aydınlığımız olan namaza alıştırmaya, camiyi ve cemaati sevdirmeye gayret ettik. Allah yavrularımızı hayatları boyunca namazla huzur bulan, Peygamber Efendimizin ifadesiyle, 'gönlü mescide bağlı ve Kur'an aşığı' nesillerden eylesin."

Kahramanmaraş, Çağlayancerit, Mehmet Veysi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:58 Kaynak: AA
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