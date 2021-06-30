Çakallarla Dans 5 filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans 5 konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans 5 özeti! - Son Dakika

İzleyenleri ekrana bağlayan Çakallarla Dans 5 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çakallarla Dans 5 filmini izleyecek olanların merak ettiği Çakallarla Dans 5 konusu nedir, Çakallarla Dans 5 oyuncuları kimler ve Çakallarla Dans 5 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇAKALLARLA DANS 5 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hakim karşısına geçen çakallar grubu birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olur. Fakat bu durum ekip için hiç de kolay değildir. Bu sırada Kayınço Gökhan'ın hayatı aldığı haberle bambaşka bir hal alır. Gökhan, yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden çocuğu olduğunu öğrenir. Üstelik kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan ile birliktedir. Gökhan henüz bir kızı olduğuna alışamamışken bir de Sinan'ı öğrenince deliye döner. Böyle bir çocuğun kızı ile olmasını gururuna yediremeyen Gökhan Sinan'la Leyla'yı ayırmaya karar verir. Bunu tek başına yapamayacağını anlayan Gökhan çakallar grubundan yardım ister. Yasağı delip bir araya gelen ekip Kayınço'nun kızını kurtarmak için eğlenceli bir maceraya atılır.

2010 yapımı Çakallarla Dans 5'ın beşinci devam halkası olan filmin yönetmen koltuğunda bir kez daha Murat Şeker oturuyor. Başrollerini Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu, Timur Acar ve Didem Balçın'ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Hande Katipoğlu, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz, Şebnem Dönmez gibi isimler yer alıyor.

ÇAKALLARLA DANS 5 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Murat Şeker

Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu, Timur Acar, Hakan Bilgin

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2018 (102 dk)

Vizyon Tarihi : 17 Mayıs 2019 Cuma

Senaryo: Murat Şeker, Ali Tanrıverdi