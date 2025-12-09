Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, 7 katlı binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Endonezya'da polis yetkilileri, Cakarta'da 7 katlı binada yangın çıktığını açıkladı.
Yetkililer, yangında ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiğini, olay yerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Endonezya'da 7 katlı binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü
