ÇAKÜ'den öğrencilere "online staj" imkanı - Son Dakika

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapamadıkları stajlarını online tamamladı.

ÇAKÜ Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ilgili meslek dernekleriyle işbirliği yaparak uzun süreli bir çevrim içi staj programı düzenledi.

Program kapsamında staj, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) ve Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) işbirliğiyle 3-27 Ağustos tarihleri arasında dört hafta ve 22 oturum olarak gerçekleştirildi.

Programda, bilgi kurumları yönetimi, teknik hizmetler, kullanıcı hizmetleri, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım ve uygulamaları, mesleki gelişim ve etik konularında 30 konuşmacı tarafından 110 öğrenciye bilgi verildi.

Programın ardından düzenlenen çevrim içi kapanış toplantısında öğrencilere, ÇAKÜ Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Coşkun Polat, Staj Koordinatörü Araştırma Görevlisi Ertuğrul Burak Eroğlu, ÜNAK Başkanı Fatih Kumsel ve TKD Başkanı Ali Fuat Kartal tarafından elektronik katılım belgeleri verildi.