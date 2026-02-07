Denizli'nin Çal ilçesinde çöp toplama kamyonunun arkasına sıkışan temizlik işçisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çal Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Temiz (33), çöp konteynerini, aracın arkasına boşalttıktan sonra dengesini kaybederek içeriye düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Temiz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Çal'da Temizlik İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?