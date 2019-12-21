Son Dakika › Güncel › Çaldığı 250 kiloluk çelik kasanın üzerine düşmesiyle ayağı kırıldı (2) - Son Dakika
Çaldığı 250 kiloluk çelik kasanın üzerine düşmesiyle ayağı kırıldı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDILARKonya'da, bir inşaat firmasının ofisinden çelik kasa çalarken kasanın ayağına düşmesi sonucu ayağında kırık oluşan İbrahim Yardım ve suç ortakları Mehmet Ali Bektaş ve Mehmet Bektaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Konya'da, bir inşaat firmasının ofisinden çelik kasa çalarken kasanın ayağına düşmesi sonucu ayağında kırık oluşan İbrahim Yardım ve suç ortakları Mehmet Ali Bektaş ve Mehmet Bektaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son Dakika Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor