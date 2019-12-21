Çaldığı 250 kiloluk çelik kasanın üzerine düşmesiyle ayağı kırıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldığı 250 kiloluk çelik kasanın üzerine düşmesiyle ayağı kırıldı (2) - Son Dakika

Çaldığı 250 kiloluk çelik kasanın üzerine düşmesiyle ayağı kırıldı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDILARKonya'da, bir inşaat firmasının ofisinden çelik kasa çalarken kasanın ayağına düşmesi sonucu ayağında kırık oluşan İbrahim Yardım ve suç ortakları Mehmet Ali Bektaş ve Mehmet Bektaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çaldığı 250 kiloluk çelik kasanın üzerine düşmesiyle ayağı kırıldı (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Konya'da, bir inşaat firmasının ofisinden çelik kasa çalarken kasanın ayağına düşmesi sonucu ayağında kırık oluşan İbrahim Yardım ve suç ortakları Mehmet Ali Bektaş ve Mehmet Bektaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Mehmet Bektaş, Ali Bektaş, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
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