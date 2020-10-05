Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı - Son Dakika

Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı

- Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı "Abi kusura bakma, ben bisikleti hırsızlık amaçlı çalmadım, zor durumdaydım. Acil bir yere yetişmem gerekiyordu.

- Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı

"Abi kusura bakma, ben bisikleti hırsızlık amaçlı çalmadım, zor durumdaydım. Acil bir yere yetişmem gerekiyordu."

" Bisikletinizi geciktirdim, kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Allah rızası için hakkınızı helal edin ve beni affedin"

Nota duyarsız kalmayan bisikletin sahibi hakkını helal etti

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın bahçesinden kameralara bakıp, gülümseyerek bisikleti çalan kişi, 3 gün sonra 'özür' yazılı notla bisikleti geri bıraktı. Bisikletin sahibi ise notu görünce hakkını helal etti.

Olay, geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Kızılarık Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde binaya sağ elinde su şişesi olan bir kişi binaya ön kapıdan giriş yaptı. Bahçeye gelen kişi sağına soluna ve kameralara baktıktan sonra, duvara dayalı şekildeki bisiklete yöneldi. Bisikletin ön ve arka tekerinin havasını kontrol eden kişi, kameralara bakıp sürdüğü bisikletle binadan ayrıldı.

Binanın yöneticisi 23 yaşındaki Melih Dere, sabah uyandığında her gün yaptığı gibi güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Kayıtlarda bahçede bir bisikletin eksik olduğunu gören Dere, geçmişe dönük kayıtları inceledi ve bisikletin bir kişi tarafından götürüldüğünü farketti. Polise başvuru yapmayan Dere, bisikleti götürülme anının video kayıtlarını sosyal medyadan paylaştı. Aradan geçen 3 günün ardından Dere, bu sabah kalktığında bisikletin yerinde olduğunu gördü. Bahçeye inen Melih Dere, karton üzerine yazılmış şekilde bisiklete takılan bir yazı gördü.

Notla affedilmesini istedi

Bisikleti götüren kişi karton kağıtla bıraktığı nokta şu ifadelere yer verdi: " Selamün aleyküm abi kusura bakma, ben bisikleti hırsızlık amaçlı çalmadım, zor durumdaydım. Acil bir yere yetişmem gerekiyordu. Bisikletinizi geciktirdim, kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Allah rızası için hakkınızı helal edin ve beni affedin, Allah için lütfen."

"Kartonla özür notu bırakmış"

Melih Dere ise yaşananları şöyle anlattı: " Cuma sabah saat 08.30 gibi işe giderken odamda kamera kayıtlarının ekranı var. Ama bahçede bir eksiklik olduğunu farkettim, bisiklet yoktu. Kayıtları geri alarak baktım. Ön kapıdan gelen bir kişinin, lastiklerini kontrol edip, bisikleti götürdüğünü gördüm. Kameraya bakarak gülümsüyordu da. Bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştım. Paylaşımdan 3 gün sonra bu sabah bisiklet buradaydı. İnip baktım karton üzerine yazı yazmış ve özür dilemiş." dedi.

"Hakkını helal etti"

Bisikleti götüren kişinin kendisini kayıtlarda görerek geri getirmiş olabileceğini dile getiren Dere, " O görüntüler olmasa belki bisiklet geri gelmezdi. Doğru söyleseydi aynı gün bisikleti geri getirirdi, o zaman haklı diyecektim. Her yere bakarak bisikleti alıp gitmesi olmadı. 3 gün kullanmış. Bisiklet geri gelmez diyorduk. Ama geri geldi. Bisikletin sahibi komşum,' Gelip benden isteseydi zaten verirdim. Ama yine de hakkımı helal ediyorum'. Böyle bir olay yaşadık."ifadelerine yer verdi.

Kameraya yansıdı

Öte yandan bisikleti götüren kişi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Elinde su şişesiyle binaya giren kişi, bahçedeki bisikletin iki tekerini kontrol ettikten sonra kameralara bakıp, bisiklete binerek ayrılması kameralarca kaydedildi.

Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı
Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı
Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı
Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı
Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı
Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı
Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı
Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı
Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı
Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı
Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı
Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı
Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı

Bisiklet, Antalya, Sabah, Helal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür ve af notuyla geri bıraktı - Son Dakika

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