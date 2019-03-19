Son Dakika Haberleri: Çaldığı Mama ve Yağları Satıp, Uyuşturucu Almış

Çaldığı Mama ve Yağları Satıp, Uyuşturucu Almış

1 saat önce

DİYARBAKIR'da marketlerden mama ve yağ çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Şahin G. gözaltına alındı.

Çaldığı Mama ve Yağları Satıp, Uyuşturucu Almış, System.String[]
DİYARBAKIR'da marketlerden mama ve yağ çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Şahin G. gözaltına alındı. 3 çocuk babası Şahin G.'nin eşi Cevriye G., eşinin çaldığı mamaları satarak uyuşturucu aldığını söyledi.

İskanevleri semtindeki market zincirinden 23 Şubat'ta mama çalarken kasiyerlere yakalanan kimliği belirsiz kişinin başka marketlerde de hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis yaptığı araştırmada kentte farklı marketlerde hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin Şahin G. olduğunu belirledi. Bağlar ilçesindeki Sağlık Ocağı Caddesi'nde oturan Şahin G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahin G.'nin eşi Cevriye G. eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, hırsızlıkları eroin almak için yaptığını öne sürdü. 

'EŞİM BU HIRSIZLIKLARI EROİN ALMAK İÇİN YAPIYOR'

3 çocuğunu anne sütüyle beslediğini vurgulayan Cevriye G., yaşadığı olaylarla ilgili şöyle konuştu:

"Ben eşimin yaptığı son olayları polis arkadaşlar eve gelince öğrendim. Mama, yağ ve bebek bezi çaldığını yeni duydum. 3 çocuk annesiyim maddi durumumuz zaten yok, bize kayınvalidem bakıyor. Eşim çalışmıyor madde bağımlısı, en küçük kızım 3 yaşına girdi ben onu da diğer çocuklarımı da anne sütüyle büyüttüm. 10 yıldır onunla evliyim. Son 3 yıldır madde bağımlısı, şimdiye kadar ekmeğini bile yemedik, cebinde hiç para yok. Çaldığı mamaları kesinlikle eve getirmedi. Benim çocuklarımda mama yemiyor zaten. Eşimin daha önce üzerinde uyuşturucuyla yakalandı. Eşimin sadece uyuşturucudan kaydı var. Eşim bu hırsızlıkları eroin almak için yapıyor. Eşimin tedavi olmasını istiyorum eski günlerdeki Şahin olmasını istiyorum. Çocuklarıma bakmıyor sadece Bağlar Sosyal Yardımlaşma Vakfından eğitim yardımı alıyorum."

'TEDAVİ OLMASINI İSTİYORUM'

Yaşadığı evin kayınbiraderine ait olduğunu belirten Cevriye G., "Ben gerçekten mağdur biriyim ama o çaldığı ürünleri eve getirseydi de ben onları kabul etmezdim. Haram malı ben nasıl yerim, çalıyor, götürüp satıyor o parayı uyuşturucuya veriyor. Eve getirmiyor. Ben devletimden yardım istiyorum, eşimin de tedavi olmasını istiyorum. Başka da bir isteğim yok" dedi.

Daha önce uyuşturucu kullanmak suçundan sabıkası bulunduğu ortaya çıkan Şahin G.'nin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:56 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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