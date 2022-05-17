ÇALDIKLARI CİPLE AKARYAKIT İSTASYONU SOYDULAR - Son Dakika
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ÇALDIKLARI CİPLE AKARYAKIT İSTASYONU SOYDULAR

17.05.2022 10:43

ADANA'da kar maskeli 3 kişi, oto galeriden çaldıkları ciple gittikleri akaryakıt istasyonunda çalışanları tabancayla tehdit edip, içinde 550 bin TL ile 600 gram altın bulunan çelik kasayı çaldı.

ADANA'da kar maskeli 3 kişi, oto galeriden çaldıkları ciple gittikleri akaryakıt istasyonunda çalışanları tabancayla tehdit edip, içinde 550 bin TL ile 600 gram altın bulunan çelik kasayı çaldı. Polis, 3 şüpheli ile soyguna yardımcı olduğu belirlenen 5 kişiyi operasyonla yakaladı.

Olay, 3 Mayıs gece saatlerinde Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kar maskeli ve tabancalı 3 kişi, gittikleri akaryakıt istasyonunda yönetim ofisine girip çalışanları silahla tehdit ederek paraların bulunduğu kasanın yerini öğrendi. Şüphelilerden biri içinde 550 bin TL ile 600 gram altın bulunan çelik kasayı alıp, cipe yükledi. Bir başka şüpheli ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamera cihazını söktü. Şüpheliler, geldikleri ciple kaçtı.

SOYGUNDAN ÖNCE CİP ÇALMIŞLAR

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Akaryakıt istasyonunda inceleme yapan ekipler, kaçış güzergahındaki bine yakın kameradan kayıt inceledi. Ekipler, şüphelilerin Mustafa Orman, Ferhat Ulaş ile Yunus Emre Epkılıç olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelilerden Orman ile Ulaş'ın, 2 Mayıs gecesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesi'nden olayda kullandıkları cipi çaldıklarını saptadı.Şüphelilerin çaldıkları cipi Kabasakal Mahallesi'ndeki boş bir araziye bıraktıkları, soygunu gerçekleştirdikleri sabah yeniden aldıkları belirlendi. Ayrıca Orman ile Ulaş'ın, akaryakıt istasyonuna gitmeden önce Karasoku Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasından da kıyafet çaldıkları tespit edildi.

KASA PARÇALANMIŞ OLARAK BULUNDU

Ekipler, Orman, Ulaş ve Epkılıç ile onlara yardım ettikleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Ova Mahallesi'nde adreslere yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Cip de daha önce bırakılan araziye terk edilmiş olarak bulundu. Cipin bulunduğu bölgede inceleme yapan ekipler, çelik kasayı parçalanmış olarak buldu. Aramalarda para ve altınlar ise ulaşılamadı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa Orman, Ferhat Ulaş ile Yunus Emre Epkılıç tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

ÇALDIKLARI CİPLE AKARYAKIT İSTASYONU SOYDULAR
ÇALDIKLARI CİPLE AKARYAKIT İSTASYONU SOYDULAR
ÇALDIKLARI CİPLE AKARYAKIT İSTASYONU SOYDULAR
ÇALDIKLARI CİPLE AKARYAKIT İSTASYONU SOYDULAR
ÇALDIKLARI CİPLE AKARYAKIT İSTASYONU SOYDULAR
ÇALDIKLARI CİPLE AKARYAKIT İSTASYONU SOYDULAR
ÇALDIKLARI CİPLE AKARYAKIT İSTASYONU SOYDULAR
ÇALDIKLARI CİPLE AKARYAKIT İSTASYONU SOYDULAR

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Kaynak: DHA

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