Çaldıkları kredi kartı ve cep telefonlarıyla dolandırıcılık yapan 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Çaldıkları kredi kartı ve cep telefonlarıyla dolandırıcılık yapan 10 zanlı tutuklandı

11.05.2022 10:32
Çaldıkları kredi kartı ve cep telefonlarıyla dolandırıcılık yapan 10 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te çaldıkları kredi kartı ve cep telefonlarıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Gaziantep'te çaldıkları kredi kartı ve cep telefonlarıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çaldıkları kredi kartı, kimlik kartı, GSM hattı ve cep telefonlarıyla dolandırıcılık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mağdurların ifadesi ve teknik takip sonucu zanlıların kimlikleri ve adresleri belirlendi.

Belirlenen 13 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerinde yapılan aramada çeşitli bankalara ait 55 kredi kartı, 11 sim kart, 12 cep telefonu ve 5 hafıza kartı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca zanlılardan 7'sine yasa dışı bahis oynamaktan 450 bin lira para cezası kesildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, Kredi Kartı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaldıkları kredi kartı ve cep telefonlarıyla dolandırıcılık yapan 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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