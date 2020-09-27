Çaldıkları otomobille "TikTok" videosu çeken hırsızlar yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da çaldıkları otomobillerin içinde "Tiktok" videosu çeken hırsızlar yakalandı. Biri kadın 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 21 Ağustos ve 21 Eylül tarihleri arasında Eyüpsultan, Kağıthane ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde meydana gelen 7 otomobil ve 1 motosiklet hırsızlığı olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkallerini, ardından kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalıntı araçla "TikTok" videosu çekmişler

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları, şüphelilerin kendilerine hedef olarak sahiplerinin çalışır halde bıraktıkları araçları seçtiklerini ortaya çıkardı. Şüpheliler üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bu şahısların çaldıkları araçların içerisinde eğlence amaçlı TikTok videosu çektiklerini ve sosyal medya hesaplarında araçla birlikte çektirdikleri hatıra fotoğraflarını paylaştıklarını tespit etti. Hırsızların ayrıca, bu otomobilleri kapkaç yaparken de kullandıkları belirlendi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelilerini yakalamaya yönelik, Şişli, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçelerinde 4 adrese Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde, Derya Y. (19), Beyer B. (25) ve Songül U. (19) gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda çalıntı araçlar ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Çalıntı otomobiller ve motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Ekmek teknesi bulunan vatandaşın mutluluğu gözlerinden okundu

Ekmek dağıtımı yaparken kullandığı otomobili çalınan Osman Aydın isimli vatandaş, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin aracını kısa sürede bulduklarını söyleyerek, "İki hafta önce ekmek arabasıyla ekmek indirmek için bakkala gittim. Aracın kapıları açıktı ve anahtarı da üzerindeydi. Bir dakika ara ile benim aracım çalındı ve bu şahısları hiçbir şekilde görmedim. Daha sonra Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuru yaptım. Aracımı iki hafta içerisinde bularak bana teslim ettiler. Çok sağ olsunlar. Kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki görevlerinde başarılar dilerim" dedi. Aydın daha sonra, polisten teslim aldığı aracına binerek şubeden ayrıldı. Basın mensuplarına da el sallayan Aydın'ın mutluluğu gözlerinden okundu.

"4 gün gibi kısa bir sürede bulup bana teslim ettiler"

Çalınan motosikletinin 4 gün gibi kısa bir sürede bulunmuş olmasından duyduğu mutluluğu anlatan Abdurrahman Bıyık, "21 Eylül gecesi, ertesi gün izinli olduğum için geç vakte kadar uyanıktım. Saat 02.00'de motosikletimin evin önüne kilitli bir şekilde olduğunu görerek öyle uyudum. Sabah uyandığımda maalesef motosikletim çalınmıştı. Motosikletimin çalındığına dair Alibeyköy Şube'ye ihbarda bulundum. Polis teşkilatımız sağ olsun, motosikletimi 4 gün içerisinde bularak bana teslim etti. Emeği geçen herkese, özellikle Oto Hırsızlık ekibine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Bıyık'ın eşi ise "Bütün teşkilata teşekkür ederiz. İyi ki varlar, iyi ki bizim başımızdalar" diye konuştu.

Adliyeye sevk edildiler

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Derya Y.'nin 17, Beyer B.'nin 11 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı kamerada

Hırsızlık olaylarına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin gri renkli ticari araçla beyaz renkli bir aracın yanına geldikleri, anahtarının üzerinde bırakıldığını gördükten sonra içlerinden birinin aracı çalıştırarak oradan ayrıldıkları görüldü. - İSTANBUL