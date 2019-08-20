Son Dakika Haberleri: Çaldıran'da 3 bin 600 bağ ot yandı
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Çaldıran'da 3 bin 600 bağ ot yandı

58 dakika önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 bin 600 bağ ot yanarak kül oldu.

Çaldıran'da 3 bin 600 bağ ot yandı, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 bin 600 bağ ot yanarak kül oldu.

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saat 19.00 sularında Aşağı Çanak Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında 3 bin 600 bağ ot alev aldı. Osman Şahin'in kışın hayvanlarına yedirmek için aldığı 28 bin lira değerindeki ot yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, jandarma ekipleri de bölgede görev alarak çalışmalara destek verdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN
Çaldıran, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:21 Kaynak: İHA
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