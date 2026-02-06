Çaldıran\'da deprem şehitleri dualarla anıldı

Van'ın Çaldıran İlçe Müftülüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için Kur'an-ı Kerim ve dua programı düzenledi.

Nur Muhammed Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencileri ve kurs öğreticilerinin icra ettiği yoğun katılımlı program, şehitlerin ruhları için okunan Kur'an-ı Kerim ve hatimlerin bağışlanma duasıyla son buldu. Depremde hayatını kaybedenlere ve vatan uğruna can veren tüm şehitlerin rahmetle anıldığı programda, geride kalan yakınları için de sabır ve metanet temenni edildi. - VAN