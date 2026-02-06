Çaldıran'da deprem şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çaldıran'da deprem şehitleri dualarla anıldı

Çaldıran\'da deprem şehitleri dualarla anıldı
06.02.2026 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Çaldıran İlçe Müftülüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için Kur'an-ı Kerim ve dua programı düzenledi.

Van'ın Çaldıran İlçe Müftülüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için Kur'an-ı Kerim ve dua programı düzenledi.

Nur Muhammed Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencileri ve kurs öğreticilerinin icra ettiği yoğun katılımlı program, şehitlerin ruhları için okunan Kur'an-ı Kerim ve hatimlerin bağışlanma duasıyla son buldu. Depremde hayatını kaybedenlere ve vatan uğruna can veren tüm şehitlerin rahmetle anıldığı programda, geride kalan yakınları için de sabır ve metanet temenni edildi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Çaldıran, Deprem, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çaldıran'da deprem şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika

Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı
Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı
Galatasaray, Sacha Boey’i KAP’a bildirdi İşte transferin maliyeti Galatasaray, Sacha Boey'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:38
Süper Lig’de görülmemiş olay Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:30
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 17:46:59. #7.11#
SON DAKİKA: Çaldıran'da deprem şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.