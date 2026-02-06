Çaldıran'da Kayak Keyfi - Son Dakika
Çaldıran'da Kayak Keyfi

06.02.2026 11:37
Van'ın Çaldıran ilçesindeki kayak merkezi, çocukları ağırladı. Mevlan ve Devran Çınarağaç'ın yetenekleri dikkat çekti.

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Termal Kayak Merkezi, kayak tutkunu çocukları ağırladı.

Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı kayak merkezine aileleriyle gelen çocuklar, kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kayak tutkunu iki kardeş Mevlan ve Devran Çınarağaç da performanslarıyla takdir topladı.

Yarışlara katılmak isteyen 12 yaşındaki Mevlan Çınarağaç, hayalinin Avrupa şampiyonası oluğunu söyledi.

4 yaşından beri kayak yaptığını belirten Çınarağaç, her gün kardeşiyle kayak merkezine gelerek burada gün boyunca kayak yaptığını belirtti.

9 yaşındaki Devran Çınarağaç ise gözlem yaparak kayak yapmayı öğrendiğini, illerde ulusal ve uluslararası yarışlarda ülkesini temsil etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Etkinlikler, Çaldıran, Güncel, Van, Son Dakika

