California'da özel jet kalkış sırasında alev aldı
16 dakika önce
ABD'nin California eyaletinde 10 mürettebatın bulunduğu özel jet kalkış sırasında alev aldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:45 Kaynak: İHA
ABD'nin California eyaletinde 10 mürettebatın bulunduğu özel jet kalkış sırasında alev aldı. California eyaletinde Oroville Havalimanı'nda dün Cessna Citataion Excel Tipi özel jet kalkış sırasında alev aldı. Uçakta bulunan 8 yolcu ve 2 pilot olaydan yara almadan kurtuldu. Oroville'den Oregon'daki Portland Uluslararası Havaalanı'na gitmek için havalanan uçak, yangının ardından hurdaya döndü.
(İHA)
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