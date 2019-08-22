Son Dakika Haberleri: California'da özel jet kalkış sırasında alev aldı
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California'da özel jet kalkış sırasında alev aldı

16 dakika önce

ABD'nin California eyaletinde 10 mürettebatın bulunduğu özel jet kalkış sırasında alev aldı.

California'da özel jet kalkış sırasında alev aldı, System.String[]

ABD'nin California eyaletinde 10 mürettebatın bulunduğu özel jet kalkış sırasında alev aldı. California eyaletinde Oroville Havalimanı'nda dün Cessna Citataion Excel Tipi özel jet kalkış sırasında alev aldı. Uçakta bulunan 8 yolcu ve 2 pilot olaydan yara almadan kurtuldu. Oroville'den Oregon'daki Portland Uluslararası Havaalanı'na gitmek için havalanan uçak, yangının ardından hurdaya döndü.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, California, Cessna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:45 Kaynak: İHA
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