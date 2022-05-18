Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

18.05.2022 16:22
Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslime edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslime edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde bir vatandaş motosikletini evinin bahçesine park etti. Motosikletini park ettiği yerde göremeyen vatandaş durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine motosikletin çalındığı adrese ekipler sevk edildi. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çalan şahsın B.M.A. olduğu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından adresi tespit edilen şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan baskınla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.M.A. adliyeye sevk edilirken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Hisarcık, Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika


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