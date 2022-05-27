Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslime edildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Motosikletin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çalan şahısların S.K. ile K.Y. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan baskınla gözaltına alındı.

Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE