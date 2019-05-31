Son Dakika Haberleri: Çalındı zannettiği otomobili sulama kanalından çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Çalındı zannettiği otomobili sulama kanalından çıktı

34 dakika önce

Tokat'ta park ettiği otomobili döndüğünde bulamayan ve polise aracının çalındığı yönünde ihbarda bulunan kişinin aracı, el frenini çekmediği için park ettiği yerin yanında bulunan sulama kanalında bulundu.

Çalındı zannettiği otomobili sulama kanalından çıktı, System.String[]
Tokat'ta park ettiği otomobili döndüğünde bulamayan ve polise aracının çalındığı yönünde ihbarda bulunan kişinin aracı, el frenini çekmediği için park ettiği yerin yanında bulunan sulama kanalında bulundu.
Dedeli Mahallesi TOKİ yolu mevkisine 60 AP 529 plakalı otomobilini park eden Ali Memiş (60) döndüğünde aracı yerinde bulamadı. Önce aracın çalındığını zanneden Memiş, polise ihbarda bulundu.
Memiş, aracını park edip gittiğinde onu 500 metre uzaklıktaki evininin önünden izleyen işitme engelli kızı, otomobili sulama kanalına düşerken gördüğünü ifade etti.
Olay yerine gelen polis ekipleri kanalın çevresinde arama yaptı. Aracın sulama kanalınına düştüğünü belirleyen polis, AFAD'dan yardım istedi.
Su seviyesinin düşürülmesiyle kanala giren AFAD ekipleri, otomobili halatlara bağlayarak çekici ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarttı.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan otomobilin sahibi Memiş, "Arabanın arkasında kazan arabası vardı. Hanıma dedim ki kazan arabasını almadık dedim. Benim torun arabanın içinden el arabasını aldı kapağı kapattı, gittik. Acaba diyorum, vites birdeyken boşalma mı yaptı da araba ondan mı kaçtı? Döndüğümde araba yoktu. Ben ilk önce çalındığını zannettim ama kanala düşmüş." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:09 Kaynak: AA
Dedeli, Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sulama kanalında bulunan 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası Sulama kanalında sürüklenen çocuğu bez bebek zannetmişler Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 03:43:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalındı zannettiği otomobili sulama kanalından çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]