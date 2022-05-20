Çalıntı motosiklet evinde bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Çalıntı motosiklet evinde bulunan şahıs tutuklandı

20.05.2022 20:32
Çalıntı motosiklet evinde bulunan şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

12 gün önce meydana gelen olayda E.Y.'ye ait 55 AGM 216 plakalı motosiklet Altınyaprak Mahallesi Emirgan Sokak'ta park halindeyken çalındı. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyerek şahsın kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli A.D.'nin Mevlana Mahallesi Cansu Sokak'taki evinde motosikleti buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.D. bugün çıkarıldığı Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vezirköprü'de ziyaretlerde bulundu TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vezirköprü'de ziyaretlerde bulundu Çalıntı motosiklet bulundu: 1 gözaltı Çalıntı motosiklet bulundu: 1 gözaltı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Emirgan, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı motosiklet evinde bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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