Çalıntı Motosikletle Kaçarken Yakalandı - Son Dakika
Çalıntı Motosikletle Kaçarken Yakalandı

06.01.2026 17:05
Adana'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kamyonete çarparak yakalandı, 28 bin TL ceza kesildi.

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kamyonete çarptı, yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz ve çalıntı motosiklet kullandığı ortaya çıkarken, kendisine 28 bin 875 TL ceza kesildi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, plakasız bir motosikleti görünce durumundan şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Motosiklet sürücüsü M.N. polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı ancak bir kamyonete çarpıp kaza yaptı. Kaza yapan şüpheli bu sefer de yaya olarak kaçmaya devam etse de yakalanmaktan kurtulamadı. Gözaltına alınan M.N.'nin hem ehliyetsiz olduğu hem de çalıntı motosiklet kullandığı belirlendi. Şüpheliye, ehliyetsiz motosiklet sürmekten, 'dur' ihtarına uymamak ve plakasız motosikletten 28 bin 875 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan, polis merkezine götürülen şüphelinin adli işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Adana, Son Dakika

