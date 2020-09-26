Çalıntı otomobille sosyal medyada paylaşım yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Çalıntı otomobille sosyal medyada paylaşım yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da bir ay içerisinde 7 otomobil ve 1 motosiklet çalan 1'i kadın 3 şüpheli polisin operasyonu sonucu yakalandı.

Çalıntı otomobille sosyal medyada paylaşım yapan şüpheliler yakalandı, System.String[]
İstanbul'da bir ay içerisinde 7 otomobil ve 1 motosiklet çalan 1'i kadın 3 şüpheli polisin operasyonu sonucu yakalandı. Çalıntı otomobiller ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler, çaldıkları otomobil içerisinde eğlendikleri anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Eyüpsultan, Sultangazi, Kağıthane ve Gaziosmanpaşa'da bir ay içerisinde 7 otomobil, bir motosiklet hırsızlığı ve 7 adet plaka hırsızlığı meydana gelmesi üzerine polis soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı incelemelerde şüphelilerin çalışır halde olan ve üzerinde kontak anahtarı bulunan araçları hedef aldıklarını belirledi.

ÇALINTI OTOMOBİLLERLLER SOSYAL MEDYA VİDEOSU ÇEKMİŞLEROto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etmesinin ardından yaptığı incelemelerde sosyal medya hesaplarına ulaştı. Çalıntı otomobillerle müzikli eğlence anlarını kameralara kaydedip, sosyal medyada paylaştıklarını tespit etti.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ 4 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKINEkipler, Şişli, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane'de önceden belirlediği 4 adrese 25 Eylül Cuma günü özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Derya Y. (19), Beyer B. (25) ve Songül U. (19) yakalanırken çalıntı otomobiller ve bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

ÇALINTI OTOMOBİLLE KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Derya Y. 'nin 17 adet Beyer B.' nin 11 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları motosiklet ile kapkaç yaptıkları da belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

OTOMOBİL ÇALMA ANI KAMERADAÖte yandan şüphelilerin gri renkli bir araçla gelerek beyaz aracın yanına geldikleri ve çalışır halde olan beyaz araca geçerek çaldıkları anlar kameralara yansıdı. Şüphelilere yapılan eş zamanlı operasyon anları ise polisin kamerasına kaydedildi.

OTOMOBİLLERİ TESLİM EDİLDİFırıncılık yapan 28 yaşındaki Osman Aydın, "Ekmek arabasıyla bakkala ekmek indirmek için gittim. Kapılar açık halde anahtarda üstündeydi. Bir dakika arayla aracım çalındı. Ben o şahısları hiç bir şekilde görmedim. Gayrettepe Asayiş Müdürlüğüne başvuru yaptım. İki hagta içerisinde aracımı bana teslim ettiler. Kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

Motoru çalınan güvenlik görevlisi Abdurrahman Bıyık ise "Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesinde ikamet etmekteyim. 21 Eylül gecesi 02.00 sıralarında motorumu evin önünde kilitli bir şekilde gördüm ve yattım. Sabah kalktığımda malesef motorumun çalınmıştı. Hemen gidip motorumun çalındığına dair ihbarda bulundum. Polis teşkilatımız sağ olsun 4 gün içerisinde motorumu buldu ve bana teslim etti. Oto Hırsızlık ekibine teşekkür ediyorum" dedi.


- İstanbul
Çalıntı otomobille sosyal medyada paylaşım yapan şüpheliler yakalandı
Çalıntı otomobille sosyal medyada paylaşım yapan şüpheliler yakalandı
Çalıntı otomobille sosyal medyada paylaşım yapan şüpheliler yakalandı
Çalıntı otomobille sosyal medyada paylaşım yapan şüpheliler yakalandı
Çalıntı otomobille sosyal medyada paylaşım yapan şüpheliler yakalandı
Çalıntı otomobille sosyal medyada paylaşım yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul, Otomobil, Asayiş, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 15:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çalıntı otomobille sosyal medyada paylaşım yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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