Çalışır vaziyette park edilen aracın hareket ederek çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, çalışır vaziyette park edilen aracın, hareket ederek çarptığı 83 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi 14. Sokak'ta İbrahim Ö, el frenini çekerek çalışır halde park ettiği 14 KH 223 kargo aracından indi.

Çalışır durumdaki araç hareket ederek yolda yürüyen 83 yaşındaki Osman Özcan'a çarptı. Araç, ön kısmının dereye girmesi sonucu durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Osman Özcan, sağlık personelince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü İbrahim Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.