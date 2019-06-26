Son Dakika Haberleri: Çalışma izni olmayan 10 kadın sınır dışı edilecek
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Çalışma izni olmayan 10 kadın sınır dışı edilecek

1 saat önce

BURSA'da alkollü mekanlarda izinsiz çalıştıkları tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadın, Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Çalışma izni olmayan 10 kadın sınır dışı edilecek, System.String[]
BURSA'da alkollü mekanlarda izinsiz çalıştıkları tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadın, Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İznik 'te gerçekleştirdiği huzur operasyonunda alkollü mekanlarda izinsiz çalıştıkları tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadın, İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan Gulnigor P. (27), Hanna K. (28), Semura G. (28), Altynay K. (39), Tabassum K. (33), Afsaneh A. (26), Sulgun C. (26) ve Kravete O. (28), Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Çalışma izni olmayan kadınlar sınır dışı edilecek.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:26 Kaynak: DHA
Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel
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