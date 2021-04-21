Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in memleketi Bayburt'ta sevinç hakim - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine Vedat Bilgin'in getirilmesi, memleketi Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde heyecan yarattı.

Prof. Dr. Vedat Bilgin'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev alması, 6 bin 434 nüfuslu Aydıntepe halkını gururlandırdı.

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, gazetecilere, Bilgin'in Bayburt'un yetiştirdiği en önemli bürokrat ve bilim insanlarından biri olduğunu söyledi.

Bilgin'e görevinde başarılar dileyen Şentürk, "Memleketimizde doğdu, büyüdü. Kendisine başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. İnşallah ülkemize, Bayburt'umuza, Aydıntepe'mize hayırlı olur. Ülkemiz için önemli biri. Çalışkan bir kardeşimiz, inşallah memleketimiz için elinden geleni yapacaktır." dedi.

Bakan Bilgin'in ilçede yaşayan amcası Musa Bilgin ise yeğeninin okul hayatının başarılarla dolu olduğunu belirtti.

Yeğeni bakan olduğu için memnuniyetini dile getiren Bilgin, "Yeğenimi çok seviyorum. Okul zamanında ona yardımcı oldum. Çok çalışkan bir çocuktu. Okudu, bugünlere geldi. Çok değerli bir çocuktur. Bu ülkeye faydası çoktur. İnşallah memleketimize de faydası olacaktır." diye konuştu.

Yengesi Nurhayat Bilgin de Bakan Bilgin'le sık sık görüştüklerini ifade ederek, "Merhametli, cana yakın bir insan. Her zaman eşiyle bize misafirliğe gelir. Bayramlarda, kandillerde her zaman arayıp hal hatır sorar. Çok değerli, kıymetli bir insan. Ben razıyım, Allah da ondan razı olsun." ifadesini kullandı.

İlçe sakinlerinden Nuri Zengin, Bakan Bilgin'in çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Allah hayırlı uğurlu etsin. Vatana, millete hayırlı olsun. Memleketimizden çıkıp bakan olduğu için iftihar ediyoruz. Kendisiyle her zaman gurur duyuyoruz. Çocukken de başarılı bir talebeydi." dedi.