Çalıştığı çöp kamyonu ile ağaç arasında kalan belediye işçisi ağır yaralandı - Son Dakika

Çalıştığı çöp kamyonu ile ağaç arasında kalan belediye işçisi ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkışan belediye işçisi ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkışan belediye işçisi ağır yaralandı.

Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı


Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölcük Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Adem Özmen, freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkıştı. Olayı gören arkadaşları tarafından Özmen sıkıştığı yerden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Özmen Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan Özmen'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Gölcük Belediyesi, İhsaniye, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:24 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalıştığı çöp kamyonu ile ağaç arasında kalan belediye işçisi ağır yaralandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! İki bakanlık ayrılıyor 16:47 Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 15:48 Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu 14:54 Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi 14:44 Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek 14:11 İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak 12:23 Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı 12:13 Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı 12:07 Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu 11:59 Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında 09:18 Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı 07:57 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! İki bakanlık ayrılıyor
16:56
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
16:52
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
16:46
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
16:44
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
16:34
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
16:22
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
16:22
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
16:08
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
16:01
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
15:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 17:07:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çalıştığı çöp kamyonu ile ağaç arasında kalan belediye işçisi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]