Çalıştıkları giyim mağazasındaki yangının söndürülmesini gözyaşlarıyla izlediler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çalıştıkları giyim mağazasındaki yangının söndürülmesini gözyaşlarıyla izlediler - Son Dakika

Çalıştıkları giyim mağazasındaki yangının söndürülmesini gözyaşlarıyla izlediler

6 saat önce

Bulvardan görüntü Polis ve itfaiye ekipleri görüntü İş yerinden çıkan duman görüntü Çalışanların ağlaması görüntü Çalıştıkları giyim mağazasındaki yangının söndürülmesini gözyaşlarıyla izlediler Eski Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'e ait 3 katlı iş yerindeki yangın,...

Bulvardan görüntü

Polis ve itfaiye ekipleri görüntü

İş yerinden çıkan duman görüntü

Çalışanların ağlaması görüntü

Çalıştıkları giyim mağazasındaki yangının söndürülmesini gözyaşlarıyla izlediler

Eski Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'e ait 3 katlı iş yerindeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 katlı giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, mağaza personeli söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

Eski Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'e ait Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 3 katlı giyim mağazasında duman çıktığını fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Polis ekiplerince bulvar trafiğe kapatıldı.

Depoda başlayan ve üst katlara sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Müdahale esnasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri tedavi altına alındı.

Mağazanın 15 çalışanı söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

Yangının elektrik kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyo

Çalıştıkları giyim mağazasındaki yangının söndürülmesini gözyaşlarıyla izlediler

Hüseyin Gürlesin, Pamukkale, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:56 Kaynak: AA
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