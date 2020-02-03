Çalıştıkları giyim mağazasındaki yangının söndürülmesini gözyaşlarıyla izlediler - Son Dakika

Bulvardan görüntü
Polis ve itfaiye ekipleri görüntü
İş yerinden çıkan duman görüntü
Çalışanların ağlaması görüntü
Çalıştıkları giyim mağazasındaki yangının söndürülmesini gözyaşlarıyla izlediler
Eski Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'e ait 3 katlı iş yerindeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 katlı giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, mağaza personeli söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.
Eski Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'e ait Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 3 katlı giyim mağazasında duman çıktığını fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Polis ekiplerince bulvar trafiğe kapatıldı.
Depoda başlayan ve üst katlara sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Müdahale esnasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri tedavi altına alındı.
Mağazanın 15 çalışanı söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.
Yangının elektrik kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyo